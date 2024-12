DIRETTA RIMINI PONTEDERA: TESTA A TESTA

Passiamo ai testa a testa storici della diretta di Rimini Pontedera, per chi non ci seguisse da molto in questa rubrica cerchiamo di capire chi tra le due squadre ha il favore del pronostico dalla sua, ma guardando i precedenti delle due squadre. In questo caso abbiamo sei partite prima di quella che andremo a commentare quest’oggi, leggero vantaggio per i toscani che possono vantare tre vittorie a discapito delle due invece della squadra romagnola. Invece la partita che manca all’appello sono finite con il segno X alla fine dei novanta minuti.

Attenzione che l’anno scorso, e per essere precisi in una notte primaverile abbastanza gradevole, il Rimini in casa è riuscito a vincere per 3-1 contro i toscani. Quella sera andarono a segno Lamestra e poi una doppietta di Morra. Per il Pontedera invece segnò Ianesi. Sarà interessante vedere le statistiche pre match della diretta di Rimini Pontedera nel prossimo aggiornamento, per capire se ci sono i presupposti per una gara simile anche oggi. (agg. Gianmarco Mannara)

RIMINI PONTEDERA, COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Per vedere la diretta Rimini Pontedera sarà necessario abbonarsi a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della match con il racconto delle azioni salienti.

TRE PUNTI FONDAMENTALI IN PALIO

La diretta Rimini Pontedera andrà in scena sabato 7 dicembre 2024 alle 15,00 e varrà per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. La sfida sarà tra due squadre che hanno dimostrato di essere in forma e cercano i tre punti per migliorare la loro classifica.

Il Rimini è settimo in classifica ed in piena zona playoff e arriva da un’importante vittoria in casa del Campobasso per 1 a 2. In piena zona playout c’è il Pontedera che è riuscito a rispondere convincendo nell’ultima partita vinta per 5 a 1 contro la Spal.

RIMINI PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche quelle che sono le probabili formazioni della diretta Rimini Pontedera. Il Rimini di Busce schiera la difesa a tre con Longobardi, Megalaitis e Gorelli davanti a Colombi. Falbo e Cinquegrano agiranno sull’esterno a sostengo anche delle due punte che saranno Parigi e Cioffi.

Attacco a due anche per il Pontedera di Menichini con Ianesi e Italeng come punti di riferimento sostenuti dai due esterni che saranno Cerretti e Peretta. Ladinetti agirà in mediana e sarà il collegamento tra i centrocampo e la difesa formata da Gagliardi, Espeche e Martinelli.

RIMINI PONTEDERA, LE QUOTE

Possiamo fare una breve valutazione sulle quote che l’agenzia Snai ha stabilito a corredo della diretta Rimini Pontedera, quote che ci dicono come il segno 1 abbia un valore di 1,92 volte la giocata rendendo dunque i romagnoli favoriti, perché il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione del Pontedera porta in dote una vincita che corrisponde a 3,60 volte la vostra puntata, con questo bookmaker invece l’opzione del segno X per il pareggio prevede che si intaschi una somma equivalente a 3,20 volte l’importo.