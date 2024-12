Il Rimini, dopo la vittoria rimediata una settimana fa in Molise contro il Campobasso, non stecca neanche l’ultimo match casalingo. Il team romagnolo, infatti, ha saputo travolgere il Pontedera con un larghissimo 5-1. Il primo tentativo è di Guidi della squadra ospite, ma il pallone termina alta sopra la traversa.

I padroni di casa, dunque, riescono ad andare in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Parigi e concesso dal direttore di gara a causa di un fallo commesso da Ladinetti ai danni di Cioffi. Il Rimini, nonostante l’1-0, continua ad attaccare l’area del Pontedera e Garetto riesce a segnare il secondo gol: movimenti della difesa toscana sicuramente da rivedere.

Nei minuti finali della prima frazione di gara, di fatto, il Rimini riesce anche a calare il tris con il gol siglato in tuffo da Falbo su assist di un ottimo Cioffi. Ad inizio del secondo tempo, però, il Pontedera riesce finalmente ad avanzare il proprio baricentro e a siglare con il colpo di testa di Pretato la rete del momentaneo 3-1.

VIDEO RIMINI PONTEDERA, VITTORIA MERITATA DEI PADRONI DI CASA

Tuttavia, il Rimini non perde tempo e riporta il proprio vantaggio a tre gol. Appena due minuti dopo dal gol del Pontedera, infatti, il team romagnolo cala il poker con la rete realizzata da un bravissimo Cioffi. Dopo la rete di quest’ultimo, di fatto, la squadra ospite alza definitivamente la bandiera bianca.

Basti pensare che il Rimini sfiora anche il risultato tennistico, visto che Cernigoi manda altissimo un calcio di rigore concesso dall’arbitro a causa di un fallo stesso Pretato su Malagrida. Il risultato finale, dunque, non è più in discussione, anche se bisogna sottolineare il fatto che l’ultima occasione del Pontedera. Il team toscano, infatti, riescea colpire la traversa con Corona.

Il Rimini di Antonio Buscè, grazie proprio a questo successo rimediato in casa contro il Pontedera, è ora sesto con 27 punti totalizzati in 18 partite. La squadra toscana, invece, è diciassettesima in classica. Nel prossimo turno, dunque, i romagnoli giocheranno in trasferta contro il Pineto, mentre il Pontedera giocherà in campo contro il team umbro del Perugia di mister Lamberto Zauli.

VIDEO RIMINI PONTEDERA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA GARA