DIRETTA/ Carrarese Sestri Levante video streaming tv: primo incrocio allo stadio dei Marmi (25 febbraio 2024)

DIRETTA CARRARESE SESTRI LEVANTE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Carrarese Sestri Levante sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo l’unico precedente giocato tra queste due formazioni, che naturalmente riguarda questo campionato di Serie C. La formazione ligure ha avuto la meglio nella gara di andata grazie alla rete decisiva firmata al minuto 36 dal solito Riccardo Forte. L’attaccante dei liguri quest’anno ha già realizzato ben 9 reti in 25 partite, posizionandosi al centro del progetto della squadra.

L’attaccante è tornato al gol nell’ultima sfida giocata contro il Cesena dopo un lungo digiuno che durava dal 10 dicembre contro l’Ancona. Grande momento di forma per la squadra di casa che arriva al match dopo sei risultati utili consecutivi di cui quattro vittorie contro Gubbio, Entella, Olbia e Torres. Le ultime sei partite della formazione ospite, invece, hanno portato ben 10 punti in campionato, avendola meglio su Perugia, Torres e Lucchese mentre pareggiando contro l’Entella. (Marco Genduso)

CARRARESE SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Carrarese Sestri Levante sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Carrarese Sestri Levante e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CARRARESE SESTRI LEVANTE: MARMIFERI PER IL TERZO POSTO!

Carrarese Sestri Levante, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Partita di importanza cruciale in vista per il Sestri Levante, che si prepara ad affrontare la Carrarese, già sconfitta nella partita d’andata, nutrendo speranze di un’altra grande prestazione contro una delle big del campionato. Il Sestri, guidato da Barilari, ha recentemente ottenuto importanti vittorie contro Perugia e Torres, e con ulteriori punti potrebbe uscire dalla zona play out, distante solo due punti dai 28 attuale. I liguri hanno ceduto in casa contro la capolista Cesena nell’ultimo impegno.

Per questo motivo, Barilari, che ha evidenziato come il suo gruppo sia stremato dai numerosi spostamenti – il Sestri non ha ancora giocato una partita nello stadio di casa in questa stagione – schiererà la sua formazione migliore. Dall’altra parte, Calabro cercherà di confermare il terzo posto con la sua Carrarese dopo il pareggio di Ancona, con Palmieri e Panico a supporto di Capello in attacco. Nel centrocampo, Della Latta sarà affiancato da un terzetto difensivo composto da Imperiale, Di Gennaro e Illanes.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE SESTRI LEVANTE

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Sestri Levante, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Panico, Simeri. Risponderà il Sestri Levante allenato da Enrico Barilari con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Regini, Parlanti, Raggio Garibaldi, Candiano; Forte, Busatto, Troiano.

CARRARESE SESTRI LEVANTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Sestri Levante, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.32, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Sestri Levante, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.











