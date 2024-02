Diretta/ Sestri Levante Cesena (risultato finale 1-3): Kargbo e Donnarumma! (Serie C, 19 febbraio 2024)

DIRETTA SESTRI LEVANTE CESENA (RISULTATO FINALE 1-3): VINCE LA CAPOLISTA

Termina la diretta Sestri Levante Cesena, risultato finale di 3-1 per gli ospiti. Per riportare in vantaggio i bianconeri c’è stato bisogno di una prodezza di Kargbo, un gol bellissimo sotto il sette che fa impazzire il settore ospiti.

Il Sestri Levante, dopo aver subito questa rete al 68′, perde un po’ le speranze di poter far punti contro una corazzata. In un momento di assalto finale, ecco che arriva il tris con Donnarumma, abile a battere Anacoura. Tre gol e tre punti per il Cesena, nulla da fare per il Sestri Levante) aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SESTRI LEVANTE CESENA (RISULTATO 1-1): PARI SUL GONG

Termina il primo tempo della diretta Sestri Levante Cesena, risultato di 1-1 al duplice fischio dell’arbitro. A pareggiare ci ha pensato Forte con un azione cominciata da Podda, proseguita da Parlanti e finalizzata dal tocco vincente di Forte.

Un primo tempo ben gestito dal Cesena, ma che alla fine paga un pizzico di mancanza di concentrazione. D’altro canto va dato atto e merito al cinismo del Sestri Levante, capace di trovare il modo per segnare il pari. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SESTRI LEVANTE CESENA (RISULTATO 0-1): RETE DI SHPENDI

Inizia la diretta Sestri Levante Cesena, risultato di 1-0 in favore dei bianconeri dopo la prima mezz’ora. A spezzare l’equilibrio in casa dei liguri ci ha pensato Shpendi: De Rose trova il corridoio per il giovane attaccante che sblocca il match.

I primi della classe dimostrano la loro grande qualità trovando nella primissima parte di gara il vantaggio che ha messo senza dubbio la partita in discesa. Si complica e non di poco la situazione in casa Sestri Levante in questo momento. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SESTRI LEVANTE CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Sestri Levante Cesena, possiamo però permetterci di curiosare ancora per qualche minuto nella storia della partita che oggi sarà valida per il girone B di Serie C. A dire il vero sarà una sfida inedita in casa dei liguri, perché l’unico precedente è il pareggio per 2-2 nella partita d’andata, giocata in Romagna domenica 15 ottobre scorso. Di conseguenza la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Sestri Levante e Cesena in vista della partita di questa sera.

I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa del Sestri Levante vale complessivamente 2,98 milioni di euro, pari ad appena 119.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società ligure. Il Cesena invece ha un valore economico globale di ben 9,40 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della più blasonata società romagnola arriva a 336.000 euro Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Sestri Levante Cesena! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SESTRI LEVANTE CESENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sestri Levante Cesena sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Sestri Levante Cesena sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SESTRI LEVANTE CESENA: I TESTA A TESTA

Guardando le statistiche prima della diretta di Sestri Levante Cesena, salta subito all’occhio come la formazione ospitante sembri essere particolarmente efficace nei primi 45 minuti delle partite, con il 38% dei gol segnati tra il 31° e il 45° minuto, la percentuale più alta del campionato. Tuttavia, sembrano avere delle sfide nel chiudere il primo tempo in vantaggio, riuscendoci solo nel 11% delle partite. D’altra parte, il Cesena ha dimostrato una buona capacità di gestire la fase iniziale delle partite, chiudendo il primo tempo in vantaggio nel 50% dei match.

Inoltre, quando si portano in vantaggio per 1-0 in trasferta, hanno un’ottima percentuale di vittoria, con l’87% dei casi. Tuttavia, sembrano avere difficoltà nel recuperare da uno svantaggio in trasferta, con una percentuale di vittoria del 0%. Guardando alle prestazioni recenti, il Cesena ha avuto risultati migliori rispetto al Sestri Levante in Serie C, non ci resta che sperare che non vi sia venuto il mal di testa con questi numeri e augurarvi un buon pre match con le formazioni ufficiali dell’incontro. Si avvicina l’ora X di Sestri Levante Cesena! (agg. Gianmarco Mannara)

SESTRI LEVANTE CESENA, ROSSOBLU REDUCI DA UNA SCONFITTA

La diretta Sestri Levante Cesena, in programma lunedì 19 febbraio alle ore 20:45, racconta della 27esima giornata di Serie C Girone B. I rossoblu hanno perso l’ultima gara contro la Juventus U23 dopo aver vinto consecutivamente sia contro la Torres che con il Perugia, rispettivamente 1-0 in trasferta e 1-0 in casa.

Il Cesena ha messo a referto la quinta vittoria consecutiva dopo aver ottenuto il successo interno con l’Arezzo. Precedentemente, i tre punti erano arrivati contro Pontedera, Ancona, Fermana e Rimini. Tutte queste vittorie hanno in comune il fatto che il Cesena le ha ottenute a zero, senza subire gol.

SESTRI LEVANTE CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Cesena vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Anacora, difesa a quattro con Podda, Oliana, Pane e Furno. A centrocampo spazio a Parlanti, Raggio Garibaldi e Candiano. Tridente composto da Clemenza, Fossati e Forte.

Risponde il Cesena con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà titolare Pisseri, qualche metro più avanti il terzetto Prestia, Pieraccini e Piacentini. Adamo e Donnarumma agiranno esterni con Hraiech e Francesconi centrali. In avanti Corazza e Ogunsye supportati da Berti.

SESTRI LEVANTE CESENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sestri Levante Cesena danno per favorita la squadra ospite a 1.42. Secondo sisal, l’1 sta a 7 mentre la X del pari a 4.10.











