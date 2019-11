Diretta Casertana Viterbese/ Streaming video tv: sfida per i playoff (Serie C)

La diretta di Casertana Viterbese prenderà il via alle ore 17:30 si gioca oggi, domenica 3 novembre 2019, sul campo di Caserta valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone C. Un incontro che vede l’una di fronte all’altra due formazioni che hanno avuto un inizio di stagione piuttosto positivo tant’è che entrambe si trovano in piena zona play-off. Entrando maggiormente nel merito in questo momento la Casertana occupa l’ottavo posto della graduatoria con 17 punti conquistati in 12 gare giocate con un bilancio in attivo di 19 gol realizzati e 14 subiti mentre la Viterbese ha fatto leggermente meglio con i suoi 20 punti in 12 gare che gli valgono il sesto posto della graduatoria anche grazie alle 22 reti messe a segno a fronte delle 17 subite. Queste due formazioni si sono già incontrate nello scorso campionato di Serie C con la Viterbese capace di espugnare il campo della Casertana dopo che all’andata c’era stato un pareggio in terra laziale per 0 a 0. Da sottolineare inoltre che fino a questo momento la Casertana ha fatto molto bene nelle gare interno ottenendo quattro vittorie ed un pareggio senza alcuna sconfitta mentre la Viterbese in trasferta fa fatica ad avere un passo promozione con una sola vittoria nei 5 incontri sin qui giocati,

DIRETTA CASERTANA VITERBESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa della diretta di Casertana Viterbese ci porta ad analizzare le probabili formazioni. La squadra di casa dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con l’ormai consueto 3-5-2 con Crispino a difendere la porta. In difesa dovrebbero agire Clemente sul centro destra, Silva nel mezzo e Caldore sul centro sinistra. A centrocampo a fungere da organizzatore di gioco spazio a Lezzi con Laaribi e Zito a giocare da interni mentre sulle due corsie dovrebbero agire Longo e Paparuzzo. In avanti si dovrebbe ancora una volta preferire la coppia gol composta da Starita e Cavallini. La Viterbese di mister Lopez dovrebbe confermare a sua volta il 3-5-2 che gli ha permesso di vincere contro il Sicula Leonzio con in porta Vitali, difesa a tre con Zanoli, Atanasov e Baschirotto in difesa mentre in mediana andranno ad agire Palermo, Bensaja e Sibilia. De Giorgi dovrebbe giocare sulla fascia destra e dall’altra parte Errico. In avanti al fianco di Volpe ancora una volta Tounkara.

CHIAVE TATTICA CASERTANA VITERBESE

Diamo uno sguardo alla chiave tattica della diretta di Casertana Viterbese. Naturalmente essendo questo un vero e proprio scontro o meglio o per meglio dire spareggio per quanto concerne la zona play-off c’è da attendersi una Casertana maggiormente indirizzata nel fare la gara in maniera tale da sfruttare il fattore campo. Questo tuttavia potrebbe essere un vantaggio per la Viterbese che soprattutto nelle gare esterne ha sin qui dimostrato una certa inefficacia nel proporre calcio per cui potrebbe sfruttare i possibili spazi che la formazione Campana potrebbe lasciare.

QUOTE E INFO STREAMING DI CASERTANA VITERBESE

Analizziamo le quote della diretta di Casertana Viterbese. Secondo le principali agenzie di scommesse attualmente presenti in Italia ed in particolar modo SNAI In questo incontro parte leggermente favorita la squadra di casa la cui vittoria viene quotata attualmente a 2,25 contro il 3,15 caso di pareggio mentre qualora dovesse essere la Viterbese ad ottenere il successo si avrebbe diritto a 3,10 volte la posta in palio.

La partita tra la Casertana e la Viterbese può essere seguita come le altre gare del campionato di Serie C grazie alla piattaforma Eleven Sport attraverso un qualsiasi dispositivo che permetta il collegamento ad internet e naturalmente con apposito abbonamento.



