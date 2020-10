Diretta/ Catania Ternana (Serie C) streaming video e tv: prova di maturità

DIRETTA CATANIA TERNANA: SCONTRO TRA BIG!

Catania Ternana, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone C. Due grandi piazze del raggruppamento già al loro primo esame di maturità. Il Catania ha inanellato la terza vittoria consecutiva con identico punteggio, 1-0 inflitto a domicilio alla Virtus Francavilla con rete decisiva su rigore di Sarao. Senza la penalizzazione, la squadra di Lucarelli sarebbe prima in classifica, ma battendo la Ternana la candidatura per la promozione sarebbe automatica. Certo, gli umbri sono ancora imbattuti con due vittorie e tre pareggi ottenuti nelle prime cinque partite di campionato, nell’ultima sfida disputata i rossoverdi sono tornati a vincere e convincere rifilando tre gol firmati da Partipilo, Boben e Falletti al Potenza. L’attacco rossoverde sembra essersi sbloccato a fronte di una difesa che non ha subito gol in quattro incontri su cinque, incassando tutte e tre le reti finora al passivo nel pazzo 3-3 sul campo della Casertana.

DIRETTA CATANIA TERNANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Catania Ternana, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA TERNANA

Le probabili formazioni di Catania Ternana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Massimino di Catania. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giuseppe Raffaele con un 3-4-3: Martinez; Tonucci, Silvestri, Claiton; Albertini, Rosaia, Maldonado, Zanchi; Emmausso, Sarao, Biondi. Gli ospiti guidati in panchina da Cristiano Lucarelli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Iannarilli; Defendi, Suagher, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Raicevic.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Catania Ternana sono state emesse anche dalla Snai: gli etnei partono sfavoriti con un valore di 2,80 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei rossoverdi vi farebbe guadagnare 2,55 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,00 volte l’importo che avrete investito.



