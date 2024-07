CALCIOMERCATO JUVENTUS, TODIBO È AI DETTAGLI

Il calciomercato Juventus vuole chiudere il prima possibile per Todibo. Ora che Huijsen è stato ceduto al Bournemouth per 18 milioni, col calciatore già in viaggio per raggiungere l’Inghilterra, i bianconeri puntano forte sul francese.

Il classe 1999, di ruolo difensore, andrà a rinforzare notevolmente il reparto arretrato di Thiago Motta. L’ex Barcellona è vicinissimo alla Juventus, dato che secondo Tuttomercatoweb Giuntoli avrebbe fissato un incontro con l’agente del calciatore. Siamo agli sgoccioli, insomma.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, OFFERTA AL RIALZO PER KOOPMEINERS

Il calciomercato Juventus vede però scaldarsi sempre di più la pista Koopmeiners. Dato che oltre a Huijsen è partito pure Soulé, i bianconeri hanno una forza economica non indifferente per provare l’assalto al trequartista dell’Atalanta.

Secondo Sportmediaset, facendosi beffe delle parole di Percassi (che ribadisce che “Il calciatore è incedibile”), la Juventus si è presentata in quel di Bergamo con ben 50 milioni di euro come proposta per la Dea, alzando di 5 l’ultima offerta.

L’Atalanta potrebbe a questo punto aprire le trattative in maniera definitiva, arrivando a soddisfare quella che è la preferenza dell’olandese ovvero trasferirsi alla Juventus. Thiago Motta lo aspetta a braccia aperte, ma non sarà semplice.