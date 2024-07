Chi è Leonardo Deplano, finalista azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella staffetta 4×100

La vita di Leonardo Deplano sembra ruotare quasi unicamente attorno al nuoto. D’altronde, per ritagliarsi un ruolo così importante alle Olimpiadi di Parigi 2024 – dove è finalista olimpico dopo la staffetta 4×100 condotta in salvo da Frigo con una chiusura in 47.80 – ci vuole tanta abnegazione e un talento da coltivare. A volte anche a discapito della vita privata che, almeno apparentemente, Leonardo Deplano tiene ben separata dalla vita professionale.

Così, anche sui social pare difficile capire se, oltre al nuoto, ci sia una fidanzata nella sua quotidianità. L’enigma resta, le domande si moltiplicano, mentre la curiosità delle tifose azzurre cresce. Quel che è certo è che ad allenare Deplano è una donna, Sandra Michelini, ex nuotatrice e oggi coach dell’atleta fiorentino.

La vita privata del nuotatore: Leonardo Deplano ha una fidanzata?

“Non è facile affermarsi in un ambiente prettamente maschile, ma se si hanno le competenze, le differenze di genere si annullano”, ha detto l’allenatrice in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a La Nazione. “Con Leonardo ci alleniamo insieme da tantissimi anni; lui aveva 11 anni la prima volta che è arrivato in piscina a Calenzano. Ci siamo sempre trovati bene e, con il passare del tempo, il sodalizio è andato crescendo”, ha raccontato la coach.

Tornando alle questioni di cuore, sui social pare non esserci traccia di una fidanzata. Deplano, evidentemente, ha in testa solo il nuoto. E almeno per il momento, visti i risultati, non si può rimproverarlo.