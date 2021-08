Diretta cerimonia di chiusura Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video tv: sipario

DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI TOKYO 2020

Cala il sipario con la diretta della cerimonia di chiusura sulle Olimpiadi Tokyo 2020, che è in programma alle ore 13.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 8 agosto 2021. Sono passati sedici giorni dalla cerimonia di apertura, giorni come sempre ricchi di grandi emozioni e risultati da ricordare, anche per l’Italia che ha vissuto un’edizione da record dei Giochi olimpici estivi, impreziosita da vittorie che passeranno alla storia, su tutte naturalmente gli ori di Marcell Jacobs nei 100 metri e della staffetta 4×100 metri. Allargando lo sguardo, viene da dire che il primo grande successo di queste Olimpiadi Tokyo 2020 è stato il solo e semplice fatto che siano state disputate regolarmente, sia pure con un anno di ritardo e rigorosamente a porte chiuse a causa della pandemia di Coronavirus. La cerimonia di chiusura di solito non ha il fascino planetario di quella d’apertura, magari c’è anche un po’ di malinconia per il fuoco olimpico che si spegne dopo questi 16 giorni aperti dall’ultima tedofora Naomi Osaka, celebre tennista giapponese. Questo è il momento dei bilanci, magari della commozione e certamente anche dell’arrivederci alla prossima edizione delle Olimpiadi, che sarà Parigi 2024, dunque stavolta ci sarà da aspettare “solo” tre anni.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING LA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2020 sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai 2, che chiude con questo evento sempre atteso il suo ruolo di “rete olimpica”. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SFILATA CON JACOBS PORTABANDIERA

Nella diretta della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Tokyo 2020 ci saranno alcune caratteristiche che da sempre sono costanti della cerimonia al termine dei Giochi, come ad esempio il fatto che unisca elementi culturali sia del Paese organizzatore (il Giappone) sia di chi organizzerà la prossima edizione, dunque la Francia, con tanto di passaggio della bandiera olimpica tra le due città. Lo spegnimento della fiamma olimpico è sempre un momento forte, simboleggia la chiusura delle Olimpiadi Tokyo 2020, come dirà il presidente del CIO Thomas Bach, al quale tocca decretare la fine. C’è anche la sfilata degli atleti, di solito più allegra e informale rispetto a quella d’apertura, inoltre con numeri inferiori perché tanti sono già tornati a casa, a maggior ragione in questi Giochi segnati dal Covid e da regole stringenti. Tuttavia resta un momento emozionante, nel quale per l’Italia il portabandiera sarà Marcell Jacobs, mattatore assoluto delle Olimpiadi Tokyo 2020 e nuovo simbolo dello sport italiano con il suo doppio oro.

ECCO IL TEMA DELLA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI

Per quanto riguarda il contenuto artistico della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Tokyo 2020, sappiamo che il tema è “Moving Forward: Worlds We Share”, cioè un invito ad andare avanti dopo e nonostante la pandemia di Covid-19 ancora in corso, con richiami alla diversità e ad un futuro migliore. Purtroppo però anche la diretta della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrà fare i conti con le misure di distanziamento rese necessarie dal Coronavirus e di conseguenza è già stata in gran parte pre-registrata, mentre naturalmente saranno ‘in tempo reale’ tutti i momenti istituzionali, dalla sfilata degli atleti ai discorsi conclusivi, dalla consegna della bandiera olimpica a Parigi 2024 (sarà presente il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo) fino allo spegnimento della fiamma olimpica. Ci sarà anche una commemorazione dei defunti di alcune tragedie che hanno fatto la storia, come le due bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, di cui proprio in questi giorni ricorrono gli anniversari – 6 e 9 agosto 1945.



