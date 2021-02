Diretta/ Cesena Carpi (Serie C) streaming video Rai: derby dell’Emilia-Romagna

DIRETTA CESENA CARPI: SPETTACOLO PER IL DERBY!

Cesena Carpi, in diretta lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Dino Manuzz-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby dell’Emilia-Romagna tra due squadre che al momento sono divise in classifica da 7 punti. 38 per il Cesena che in piena zona play off resta comunque nono, a causa delle due sconfitte consecutive contro Virtus Verona e Triestina, subite prima della riscossa nel turno infrasettimanale contro il Fano. Importante per i bianconeri la vittoria per 1-2 ottenuta mercoledì scorso nelle Marche, con la classifica che resta comunque corta e almeno il quinto posto ancora a tiro dei romagnoli.

Gli emiliani invece dopo il ritorno di Sandro Pochesci in panchina hanno messo in fila due pareggi contro Arezzo e Sudtirol che hanno mosso di nuovo la classifica, ma pur restando a +6 dalla zona play out restano a -5 dal decimo posto occupato dal Mantova e dalla zona play off, ancora lontani dal confermare quelle che potevano essere le ambizioni di inizio stagione che per i biancorossi erano sicuramente più che discrete.

DIRETTA CESENA CARPI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Carpi è quella che per questo turno di Serie C sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CESENA CARPI

Le probabili formazioni della sfida tra Cesena e Carpi presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. I padroni di casa allenati da William Viali scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nardi, Longo, Maddaloni, Ricci, Favale; Collocolo, Petermann, Steffè; Zecca, Bortolussi, Russini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sandro Pochesci con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Rossini; Eleuteri, Venturi, Sabotic, Llamas; Bellini, Fofana, Ghion, Lomolino; Giovannini, De Sena.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Cesena Carpi: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.80 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.75 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.40 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA