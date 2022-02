DIRETTA/ Cesena Grosseto video streaming tv: romagnoli imbattuti contro i toscani

DIRETTA CESENA GROSSETO: I TESTA A TESTA

Il quadro dei precedenti di Cesena Grosseto è particolarmente chiaro e netto: ce ne sono 7, sei di questi – escluso ovviamente quello dello scorso ottobre – sono andati in scena in Serie B tra il 2007 e il 2013 e la squadra toscana non ha mai vinto. Dopo quattro pareggi in altrettanti incroci, il Cesena ha portato a casa tre successi: due di questi in casa del Grosseto, uno solo – nell’ottobre 2012 – al Manuzzi, ed era stata una vittoria scintillante e incredibile, perché arrivata a un minuto dal 90’ con Alejandro Rodriguez. Tra l’altro i romagnoli avevano già dovuto pareggiare con il rigore di Davide Succi, che aveva risposto al penalty di Ferdinando Sforzini.

DIRETTA/ Modena Cesena (risultato 1-0) streaming video Rai: gialli soli in vetta!

Poi Davide Lanzafame aveva riportato il vantaggio il Grosseto, ma un altro penalty – questa volta di Mattia Graffiedi – aveva sancito il 2-2 prima del graffio di Rodriguez. Invece, l’ultima volta in cui i toscani sono usciti con punti dal campo del Cesena era l’ottobre 2009: il 2-2 nel campionato cadetto era stato allo stesso modo curioso, dopo pochi secondi Guly aveva portato in vantaggio il Cesena ma al 9’ il Grosseto aveva risposto con Filippo Carobbio, ancora gol romagnolo (con Ezequiel Schelotto) dopo nemmeno un minuto nella ripresa, e definitivo pareggio di Marco D’Alessandro al 50’. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Grosseto Fermana (risultato finale 0-0): pari giusto ma che serve a poco!

DIRETTA CESENA GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Grosseto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Cesena Lucchese (finale 1-1): rossoneri, punto prezioso

CESENA GROSSETO: PADRONI DI CASA LANCIATI!

Cesena Grosseto, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Romagnoli in campo a caccia del riscatto dopo la sconfitta nel big match contro il Modena, una sfida importante ma che, dopo il ko subito al Braglia, ha fissato nel terzo posto l’orizzonte probabilmente decisivo per i bianconeri almeno in questa regular season.

Dopo lo 0-0 interno contro la Fermana il Grosseto è rimasto al penultimo posto in classifica ma i maremmani hanno visto sensibilmente accorciarsi la classifica nelle ultime settimane e le prospettive di salvezza si stanno facendo decisamente più concrete. All’andata il Cesena è passato di misura a Grosseto, 0-1 con gol decisivo di Bortolussi, mentre l’ultimo precedente in casa dei romagnoli risale ai tempi della Serie B, col Cesena vincente 3-2 sui maremmani il 30 ottobre 2012.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA GROSSETO

Le probabili formazioni della diretta Cesena Grosseto, match che andrà in scena all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Steffè, Ciofi, Pogliano, Yabre; Ardizzone, Rigoni, Ilari; Caturano, Bortolussi, C. Shpendi. Risponderà il Grosseto allenato da Agenore Maurizi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Barosi; Raimo, Ciolli, Siniega, Semeraro; Serena, Vrdoljak, Piccoli; De Silvestro; Dell’Agnello, Moscati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Grosseto al Dino Manuzzi-Orogel Stadium, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Grosseto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA