DIRETTA/ Torres Cesena (risultato 0-0) video streaming tv: partita al via, si gioca! (21 aprile 2024)

DIRETTA TORRES CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In attesa che cominci uno dei match più importanti di questo turno di Serie C vediamo come nella diretta di Torres Cesena ci siano dei numeri che ci fanno intuire un po’ quali sono i trend e le attitudini delle due squadre, e in virtù di ciò i bianconeri sono in una striscia positiva che dura ormai da sei giornate, dove hanno collezionato una percentuale di vantaggio alla fine del primo tempo pari al 47%. Ergo il Cesena termina la prima parte del match in vantaggio la metà delle partite che disputa, non a caso è la squadra prima in classifica.

I sardi invece da il meglio di se negli ultimi giri di orologio dell’incontro, in cui segna il 25% dei propri gol, quindi stiamo parlando di una rete ogni quattro segnata allo scadere. Questo ci porta a pensare che magari i bianconeri potrebbero segnare nel primo tempo, ma che poi potrebbero essere sorpresi da un lampo della squadra di Sassari. Non ci resta che metterci comodi sul divano e gustare questo match molto interessante, la diretta di Torres Cesena sta per cominciare e noi non vediamo l’ora di commentarla in vostra compagnia. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORRES CESENA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Un super incontro ricco di emozioni e di gol che gli appassionati della Serie C non vorranno sicuramente perdersi: sono molti gli sportivi che dalla tv vorranno guardare la diretta Torres Cesna e lo potranno fare con l’abbonamento a Sky. Non solo, ci si potra collegare anche via internet alla diretta Torres Cesena con lo streaming video di Sky go, l’app di Sky.

TORRES CESENA: SECONDA CONTRO PRIMA!

Un big match ci aspetta in questa diretta di Torres Cesena, valida per la 37esima giornata di Serie C con il fischio di inizio che partirà oggi 21 aprile alle ore 16,30. La squadra sarda arriva a questo incontro dopo un pareggio contro l’Arezzo per 1-1, ma ciò non ha influito sulla loro posizione di secondo posto in classifica.

Dall’altra parte del campo, i bianconeri del Cesena sono al primo posto e arrivano da una striscia impressionante di cinque vittorie consecutive, l’ultima delle quali è stata contro la Recanatese per 3-0.

TORRES CESENA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo come di consueto le probabili formazioni di Torres Cesena. Per la squadra di Sassari, ci si aspetta che Zecca guidi la squadra con le sue incursioni dalla fascia destra, avendo dimostrato di essere una pedina importante anche sotto porta, essendo andato in gol nell’ultima giornata.

Per i bianconeri, ci sarà spazio per Berti sulla trequarti. Il giocatore ha dimostrato il suo fiuto del gol segnando una doppietta nell’ultimo match e sarà una minaccia costante per la difesa avversaria.

TORRES CESENA, LE QUOTE

Analizziamo ora le quote della diretta di Torres Cesena tramite il bookmaker della Sisal: la vittoria dei sardi è quotato a 2,2, il successo dei romagnoli a 2,4. Il parieggio invece è quotato 2.











