Diretta/ Cesena Vis Pesaro (Serie C) streaming video tv: tensione sulla Riviera

DIRETTA CESENA VIS PESARO: PADRONI DI CASA FAVORITI MA OCCHIO ALLE SORPRESE…

Cesena Vis Pesaro, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 16.00 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Tensione sulla Riviera dopo un turno infrasettimanale che non ha portato risultati sperati in casa Cesena, con i romagnoli battuti sul campo della Fermana, mentre i marchigiani hanno ottenuto un’importantissima vittoria contro la Feralpisalò. Una potenziale svolta per la Vis Pesaro che si è portata a +2 dalla zona play out, in una lotta play out che resta comunque estremamente combattuta. Il Cesena dopo una serie positiva che aveva fatto ben sperare ormai da qualche settimana ha perso il passo e ora si trova a +4 dal Mantova undicesimo: i bianconeri sono dunque chiamati ad accelerare per non ritrovarsi a lottare per non restare fuori dalla zona play out, una delusione considerando che a inizio anno sembravano in grado di agganciare il treno delle primissime nel girone B.

DIRETTA CESENA VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesano Vis Pesaro non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VIS PESARO

Le probabili formazioni della sfida tra Cesena e Vis Pesaro presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium. I padroni di casa allenati da William Viali scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Nardi, Favale, Ciofi, Maddaloni, Longo; Capellini, Petermann, Steffè; Borello, Bortolussi, Russini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Cornacchini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Bertinato, Ferrani, Brignani, Di Sabatino; Nava, Di Paola, Tassi, Gelonese, Giraudo; Cannavò, Gucci.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cesena e Vis Pesaro, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.90 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.75 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA