DIRETTA CHELSEA JUVENTUS DONNE (RISULTATO FINALE 0-0): PUNTO D’ORO PER LE BIANCONERE

Finisce 0-0 la sfida tra Chelsea e Juventus Women, un punto d’oro per le bianconere che nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League femminile dovranno battere il Servette già eliminato per garantirsi il passaggio del turno, visto che a parità di punti il Wolfsburg è dietro negli scontri diretti. Pareggio con tanti rimpianti invece per le ragazze di Hayes che nell’arco dei novanta minuti hanno letteralmente preso a pallonate le avversarie senza mai trovare la via del gol, MVP per distacco Peyraud-Magnin che con una serie di parate miracolose ha salvato più volte il risultato mentre la squadra di Montemurro non ha saputo creare pericoli dalle parti di Berger. A ridosso del novantesimo Bright si ritrova tra i piedi il match-point ma lo scaraventa sopra la traversa. {agg. di Stefano Belli}

Diretta/ Zenit Chelsea (risultato finale 3-3): Odzoev pareggia al 94', Blues secondi!

DIRETTA CHELSEA JUVENTUS DONNE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Juventus di Champions League femminile sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN, si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e disporre di un dispositivo abilitato alla visione come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart Tv.

DIRETTA/ Juventus Chelsea (risultato finale 1-0) streaming: la decide Chiesa

0-0, GOL ANNULLATO ALLA KERR

A un quarto d’ora dal novantesimo resta sempre sullo 0-0 il punteggio di Chelsea-Juventus, gara valevole per la 5^ giornata del gruppo A di Champions League femminile. Dopo aver speso un mare di energie nel primo tempo, adesso le ragazze di Hayes hanno decisamente abbassato i ritmi e danno quasi l’impressione di volersi accontentare del pareggio che per loro è comunque più che sufficiente per blindare il primo posto. Le padrone di casa non rinunciano ad attaccare e al 57’ si vedono annullare il gol di Kerr che è riuscita finalmente a gonfiare la rete, peccato fosse in fuorigioco di almeno un metro, inevitabile la segnalazione del guardalinee che alza la bandierina. Dall’altra parte le bianconere non producono pericoli se non al 65’ con Hurtig che di fatto regala la sfera alla Berger. Sul piano del gioco stasera non c’è stata partita e per la formazione di Montemurro sarebbe davvero tanta roba andare via da Londra con un punto. {agg. di Stefano Belli}

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA/ Quote, Allegri lancia Moise Kean allo Stadium

0-0, PEYRAUD-MAGNIN SALVA SU WRIGHT

Al Chelsea non è bastato dominare il primo tempo per trovare la via del gol, la Juventus Women va al riposo sul punteggio di 0-0 grazie alle parate prodigiose di Peyraud-Magnin e alla pessima mira delle giocatrici di Hayes che si sono mangiate l’impossibile davanti alla porta. Kerr stanotte faticherà a prendere sonno ripensando alle tantissime occasioni gettate al vento mentre la Bright sognerà più volte la respinta miracolosa dell’estremo difensore francese che sta tenendo a galla le ragazze di Montemurro, che si affacciano per la prima volta in avanti solamente al 38’ con il timido tentativo della Bonansea murata senza troppi complimenti da Berger. A inizio ripresa le ospiti provano ad alzare il baricentro e ad aumentare i giri del motore, ma la sensazione è che siano sempre le padrone di casa a dettare legge sul terreno di gioco, sempre più bagnato. {agg. di Stefano Belli}

0-0, MONOLOGO DELLE INGLESI

Trasferta londinese (e piovosa come da tradizione) per la Juventus Women che affronta il Chelsea nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League femminile, alla mezz’ora del primo tempo il punteggio resta fermo sullo 0-0. Subito un brivido per la retroguardia bianconera con Peyraud-Magnin che devia sulla traversa il tiro di Cuthbert, gara a senso unico con le padrone di casa che non concedono un attimo di respiro alle avversarie incapaci di imbastire un’azione d’attacco degna di nota. Al 20’ le ragazze di Hayes scheggiano il secondo legno della serata con il tiro-cross di Kerr che sbatte sul palo, poco dopo ci prova Kirby a sbloccare la contesa trovando l’opposizione dell’estremo difensore della squadra allenata da Montemurro. Per come stanno andando le cose sarebbe davvero un affare arrivare all’intervallo ancora in parità. {agg. di Stefano Belli}

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Chelsea Juventus donne ci dirà sicuramente che bomber Girelli è imprescindibile. Giocherà ancora una volta al centro del tridente di Montemurro con ai suoi lati Bonansea e Hurtig. Cristiana Girelli è nata a Gavardo il 23 aprile del 1990. Cresciuta nelle giovanili del Bardolino Verona proprio con questo ha esordito tra i grandi giocando per diverse stagioni e collezionando 68 gol in 154 presenze. Il salto di qualità l’ha fatto con la maglia del Brescia dove ha segnato 99 reti in 119 match. Alla Juventus è arrivata a maturità acquisita nel 2018 collezionando 56 reti in 65 partite. Ha uno score davvero sorprendente anche con la maglia della nazionale azzurra protagonista di 52 reti in 84 partite.

Grazie a una buona fisicità e a una tecnica di base importante è un attaccante moderno e abile a muoversi anche negli spazi sacrificandosi per la squadra. Con Bonansea forma un reparto affiatato visto che le due giocano insieme anche in nazionale. Ora la parola passa subito al campo: finalmente ci siamo, la diretta di Chelsea Juventus donne comincia! CHELSEA (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Ingle, Ji So-Yun, Relten; Harder, Kerr, Kirby. Allenatore: Emma Hayes JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Lenzini, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Zamanian; Bonansea, Girelli, Hurtig. Allenatore: Joe Montemurro (agg. di Matteo Fantozzi)

IL VOLTO NUOVO

Non sarà tra i titolari della diretta di Chelsea Juventus Women ma il nome di Julia Grosso è al centro dell’attenzione del pubblico bianconero. La squadra delle women bianconere infatti ha acquistando questo talento canadese, oro olimpico a Tokyo 2021, fino alla fine della stagione. Vestirà la maglia numero 15 e potrà giocare nella semifinale di Supercoppa contro il Sassuolo. Classe 2000 è un centrocampista dotato di grande qualità che nelle ultime tre stagioni ha giocato con i Texas Longhorns.

Un acquisto del genere dimostra che il calcio italiano a livello femminile sta crescendo molto con le grandi calciatrici che iniziano a preferire il nostro campionato agli altri. In bianconero ritroverà Lina Hurtig titolare stasera e sconfitta in finale proprio alle Olimpiadi. La Grosso si è presa la grande responsabilità di andare a siglare il rigore decisivo che ha permesso al Canada femminile di vincere l’oro.

I TESTA A TESTA

C’è un solo precedente ascritto nella storia della diretta di Chelsea Juventus women. Si tratta della gara d’andata di questa stessa edizione della Champions League femminile. A Torino ha trionfato la squadra inglesde col risultato di 1-2. Alla mezz’ora la squadra ospite era passata in vantaggio grazie a una bella giocata di Cuthbert. Alla fine del primo tempo poi le bianconere erano riuscite a trovare la via del pari con un gol di Bonansea servita dentro da una bella giocata di Boattin.

Dopo una buona mezz’ora di equilibrio però la squadra ospite era riuscita a imporsi grazie a un gol siglato da Harder precisamente al minuto 69. A niente era servito il forcing finale bianconero che non aveva prodotto il gol del pareggio che sarebbe stato anche meritato. La strada verso la qualificazione è comunque piena di ostacoli con la squadra bianconera che con una vittoria però non dovrà guardare nemmeno alla differenza reti.

CHELSEA JUVENTUS: PUNTI PESANTI

Chelsea Juventus, in diretta mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso Kingsmeadow a Londra, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della Women’s Champions League. Crocevia importante per le bianconere che cercano il passaggio alla fase successiva della competizione. 7 punti e secondo posto in classifica per la Juventus, a -3 dal Chelsea e a +2 dal Wolfsburg che, in caso di passo falso delle bianconere, potrebbe piazzare il sorpasso per poi giocarsi tutto all’ultima giornata.

All’andata il Chelsea ha inflitto l’unica sconfitta finora subita nella fase a gironi dalla Juventus, 1-2 il risultato in favore delle londinesi che restano le favorite per il primo posto anche se alla Juventus resterebbe comunque la chance dell’ultima giornata contro le svizzere del Servette di Ginevra, mentre il Chelsea affronterebbe il Wolfsburg e non perdendo aprirebbe un’autostrada alle bianconere verso il turno successivo.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Juventus femminile, match che andrà in scena a Kingsmeadow a Londra. Per il Chelsea, Emma Hayes schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Berger; Bright, Carter, Eriksson; Reiten, Leupolz, Ingle, Cuthbert; Kirby, Kerr, Fleming. Risponderà la Juventus allenata da Joe Montemurro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Zamanian; Bonansea, Girelli, Hurtig.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Chelsea Juventus femminile, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League femminile. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.15 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 6.50 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 13.00 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA