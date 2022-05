DIRETTA/ Chelsea Liverpool video streaming tv: in FA Cup ci sono 10 precedenti

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL: I TESTA A TESTA

La storia di Chelsea Liverpool è talmente estesa che sarebbe impossibile racchiuderla in poche righe; volendoci riferire alla sola FA Cup il quadro ovviamente si restringe, e infatti troviamo 10 incroci. Il bilancio è curioso, perché nessuna di queste partite è terminata in parità: troviamo sei vittorie del Chelsea a fronte di quattro vittorie dei Reds. I Blues hanno vinto le ultime due volte, e tra queste compare anche l’unica finale disputata prima di questa: dobbiamo tornare al 2012, quando Roberto Di Matteo aveva anticipato quello che sarebbe stato un clamoroso trionfo in Champions League vincendo la finale di FA Cup a Wembley – contro Kenny Dalglish – con i gol di Ramires e Didier Drogba, cui aveva risposto solo parzialmente Andy Carroll.

Chelsea Liverpool è stata per due volte una semifinale, l’ultima nel 2006: troviamo qui l’ultima vittoria dei Reds, si giocava sul neutro di Old Trafford e i gol erano stati quelli di John Arne Riise, su punizione, e Luis Garcia mentre era stato inutile il gol di Drogba, in quella che era una sfida tra Rafa Benitez e José Mourinho. Nel marzo 2020 invece si era giocato per il quinto turno di FA Cup: a Stamford Bridge aveva vinto il Chelsea, grazie alle reti di Willian e Ross Barkley. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CHELSEA LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Chelsea Liverpool finale di FA Cup sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

SPETTACOLO NELLA FINALE DI FA CUP!

Chelsea Liverpool, sabato 14 maggio 2022 alle ore 17.45 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la finale di FA Cup. Si assegna il titolo nella sfida più suggestiva d’Inghilterra, la Coppa ha sempre un fascino particolare e se la giocano due squadre capaci di veleggiare ad altissimi livelli in queste stagioni. Il Liverpool dovrà giocarsi a fine stagione la Champions League contro il Real Madrid e ha già conquistato la Coppa di Lega, anche se la Premier League è ormai in mano al Manchester City.

Il Chelsea dalla sua dopo la Champions conquistata nella passata stagione ha vissuto un’annata travagliata a causa del passaggio di proprietà dall’oligarca russo Abramovich alla nuova proprietà americana, che ha comunque garantito la continuità e le ambizioni di una delle squadre più vincenti in Europa negli ultimi vent’anni. Le due squadre si sono affrontate già nella finale di Coppa di Lega, è stato il Liverpool a spuntarla in quell’occasione ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Liverpool, match che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra. Per il Chelsea, Thomas Tuchel schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Alonso; Havertz, Werner. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alisson; Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Diaz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Chelsea Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.

