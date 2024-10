VIDEO LIVERPOOL CHELSEA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Ad Anfield il Liverpool vince ancora superando il Chelsea per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i londinesi cercano di iniziare la partita proponendosi senza timori reverenziali in area avversaria e protestando proprio al 20′ su un presunto contatto subito da Jadon Sancho, finito appunto a terra senza che l’arbitro sia intervenuto.

I minuti passano ed i Reds crescono riuscendo anche a sbloccare il punteggio al 29′ grazie al calcio di rigore trasformato da Salah e fischiato per un fallo commesso da Colwill. Mister Slot si vede poi costretto a rimpiazzare Diogo Jota con Nunez al 30′ a causa di un infortunio e Gakpo si vede invece annullare un gol per fuorigioco al 35′ prima che il VAR aiuti l’arbitro nel non assegnare un rigore per un fallo di Sanchez. Nel secondo tempo i Blues ricominciano apparentemente con l’atteggiamento migliore per puntare al pareggio immediato ed i loro sforzi vengono premiati già al 48′ dal gol siglato da Jackson, assistito da Caicedo.

Tuttavia, la gioia dei londinesi dura poco visto che ci pensa Jones, sfruttando il suggerimento di Salah, a riportare definitivamente avanti i suoi in una manciata di secondi al 51′. Nel finale gli uomini del tecnico Maresca non vanno oltre qualche conclusione poco convicente con Palmer al 71′, Malo Gusto al 71′ e Pedro Neto al 73′, così come Luis Diaz non combina di meglio sul fronte opposto all’80’.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro inglese John Brooks ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Slot al 26′, Szoboszlai al 45’+8′, Nunez al 69′, Konate all’80’ e Mac Allister al 90’+2′ da un lato, Adarabioyo al 6′, Jackson al 28′ e Veiga al 78′ dall’altro. I tre punti conquistati sul proprio campo in questa ottava giornata di campionato permettono al Liverpool di raggiungere quota 21 nella classifica della Premier League 2024/2025 mentre il Chelsea non si muove e rimane quindi fermo a 14 punti.

VIDEO LIVERPOOL CHELSEA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS