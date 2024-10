DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA, I REDS NON VOGLIONO PERDERE IL PRIMATO

La diretta Liverpool Chelsea in programma domenica 20 ottobre alle ore 17:30 presso lo stadio di Anfield è senza ombra di dubbio il big match dell’ottava giornata di Premier League 2024/2025. I Reds del nuovo allenatore Arne Slot stanno vivendo una stagione davvero entusiasmante, nonostante la separazione dal tecnico Jurgen Klopp, e fino a questo momento hanno saputo inanellare una serie di risultati davvero importanti avendo anche battuto con scioltezza diverse squadre, tra le quali spicca il Manchester United già all’inizio di settembre, così da ottenere il primo posto a 18 punti.

I londinesi invece stanno occupando il quarto posto avendo raccolto sin qui 14 punti in campionato ma probabilmente senza ancora aver trovato una vera e propria identità agli ordini del nuovo allenatore Enzo Maresca, chiamato ad un compito abbastanza problematico vista la gestione dell’organico tenuta nel recente passato sia dai tecnici che dalla proprietà. Infine, ricordiamo che la direzione della gara è stata affidata all’arbitro inglese John Brooks.

DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Liverpool Chelsea sarà garantita in esclusiva da Sky, che trasmette tutte le migliori partite del weekend che si disputano in Premier League anche per la stagione 2024/2025. Chi vorrà quindi seguire la gara potrà farlo se disporrà di un abbonamento valido e collegandosi sui canali Sky Calcio 1Sky Sport 1 del proprio televisore. La partita sarà trasmessa anche via streaming usufruendo del servizio gratuito Sky Go incluso per gli abbonati dell’emittente satellitare.



LIVERPOOL CHELSEA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’inizio della diretta Liverpool Chelsea, guardiamo insieme quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori in merito alle probabili formazioni da schierare in campo. Nello specifico, il Liverpool del tecnico Slot dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 in cui Diogo Jota verrà supportato da Salah, Szoboszlai e Diaz. In mediana troverermo Gravenberch e Mac Allister mentre in difesa ci saranno Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson a protezione di uno tra Kelleher o Jaros.

Il Chelsea di mister Maresca dovrebbe schierarsi con uno speculare 4-2-3-1 dove Sanchez difenderà la porta schermato da Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella. A centrocampo Caicedo e Fernandez uniranno i vari reparti e davanti sulla trequarti ci saranno Madueke, Palmer e Sancho che avranno infine il compito di supportare la punta Jackson.

DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Liverpool Chelsea appare scontato alla vigilia sulla carta specialmente se si guarda ai pronostici offerti dalla principali agenzie di scommesse sportive. Ad esempio, secondo Snai le probabilità che i Reds ottengano il successo sono decisamente elevate pagando l’1 a solo 1.65 mentre risulta senz’altro più improbabile che i Blues possano vincere in trasferta contro questo avversario, quotando il 2 a 4.50, o che possano anche solo strappare un pareggio lontano da casa, con l’x fissato a 4.25. Cifre simili vengono fornite pure da Eurobet che vede però il pari ancoa meno probabile pagandolo ad appena 4.10.