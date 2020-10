Diretta Civitanova Trento/ Streaming video Rai: volley SuperLega, 3^ giornata

Civitanova Trento, che sarà diretta dagli arbitri Simone Santi e Luca Saltalippi, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 7 ottobre presso l’Eurosuole Forum: siamo nella terza giornata della SuperLega 2020-2021, il principale campionato di volley in Italia. Turno infrasettimanale e big match nel torneo, la Lube ha iniziato alla grande la sua stagione e si presenta a questo impegno casalingo con due vittorie che l’hanno già proiettata verso la lotta per il primato in regular season, mentre l’Itas dopo la brillante vittoria iniziale si è fatta sorprendere in casa da Verona, e deve dunque rilanciarsi. Stiamo comunque parlando di due contendenti il titolo: certamente i marchigiani hanno qualcosa in più ma il doppio incrocio di Supercoppa ci ha detto che anche Trentino presenta le carte in regola per fare risultato. Non ci resta allora che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nella diretta di Civitanova Trento, aspettando la quale possiamo provare a fare qualche considerazione sui temi principali.

CIVITANOVA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Trento sarà trasmessa su Rai Sport, e di conseguenza anche sul canale gemello Rai Sport +: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre, con la possibilità di seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video che viene garantito senza costi aggiuntivi dalla televisione di stato, sul portale Rai Play. Ricordiamo anche che si può consultare liberamente il sito ufficiale www.legavolley.it, sul quale trovare tutte le informazioni utili come i tabellini statistici della gara. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Civitanova Trento è un big match senza discussioni: la Lube ha la possibilità di giocare la seconda partita casalinga nello spazio di pochi giorni, avendo sconfitto Ravenna al tie break domenica scorsa. Sono arrivati solo due punti, e dunque al momento Perugia e Milano sono davanti in classifica; nonostante questo i marchigiani hanno sempre vinto e questo è quello che importa al momento, la corsa verso il primo posto di regular season sarà molto lunga e ci saranno occasioni per operare il sorpasso – magari già nel corso di questo terzo turno. Trento come detto era partita con il vento in poppa, cogliendo un successo netto sul campo di Padova; poi però ha perso malamente alla BLM Group Arena contro Verona (0-3), la stessa squadra che Civitanova aveva battuto in trasferta all’esordio, senza concederle un set. Sarebbe però un errore tracciare il pronostico su questa serata in un paragone tra le due prestazioni contro la NBV: come sappiamo ogni partita fa storia singola e dunque sarebbe del tutto plausibile trovare una Itas corsara all’Eurosuole Forum, per quanto sia difficile violare questo parquet. Tra poco comunque si gioca, e avremo tutte le nostre risposte…

