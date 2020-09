Diretta Civitanova Trento/ Streaming video Rai: ritorno semifinale Supercoppa volley

Civitanova Trento, che sarà diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Ilaria Vagni, si gioca alle ore 17:30 di domenica 20 settembre: la partita è valida per il ritorno della semifinale nella Supercoppa 2020 di volley. All’andata la sfida si è risolta al tie break, con la vittoria della Itas: questo significa che la Lube ha comunque una buona possibilità di prendersi la finale, perché le basterebbe una vittoria anche per 3-1 per ottenere il pass, e in ogni caso un successo garantirebbe nella peggiore delle ipotesi il golden set. Siamo all’Eurosuole Forum; la partita ad ogni modo si prospetta equilibrata perché la Itas ha fatto vedere all’andata di poter pareggiare la forza dei marchigiani, e sa dunque di poter competere anche in trasferta. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Civitanova Trento; aspettandone l’inizio possiamo ora analizzare alcuni dei temi principali che sono legati alla semifinale di ritorno della Supercoppa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Trento è affidata a Rai Sport, e al suo canale gemello Rai Sport +: tutti gli appassionati dunque potranno seguire la semifinale di Supercoppa sul digitale terrestre, accedendo ai canali 57 e 58. In assenza di un televisore sarà invece possibile seguire le immagini in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e accedendo al sito di Rai Play con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Civitanova Trento ci fa respirare nuovamente grande volley: come sappiamo la scorsa stagione si è conclusa con largo anticipo e dunque non abbiamo potuto laureare un campione d’Italia. La Supercoppa era stata vinta da Perugia; a questo proposito, bisogna dire che Lube e Itas non scrivono il loro nome nell’albo d’oro del torneo dal 2014, quando era stata Civitanova a vincere succedendo proprio ai trentini. Da questo punto di vista allora le due società tengono particolarmente a raggiungere la finale e prendersi poi il successo finale, anche perché sarebbe un ottimo modo per cominciare una stagione che per forza di cose sarà piena di dubbi. Sarà questa anche una sfida tra due ottimi allenatori come Ferdinando De Giorgi e Angelo Lorenzetti: il primo è stato un campione sul campo, il secondo ha riempito la sua bacheca di trofei come tecnico. Manca sempre meno all’inizio di questa semifinale, dunque non ci resta che metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo…

