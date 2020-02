Diretta combinata Crans Montana/ Streaming video Rai: Brignone è molto attesa

La diretta della combinata di Crans Montana chiude un intenso weekend della Coppa del Mondo di sci femminile sulle nevi della località svizzera. Oggi, domenica 23 febbraio 2020, si chiude dunque con la combinata, cioè la gara che racchiude i due estremi opposti dello sci alpino: la prima manche infatti prevede una discesa libera mentre nella seconda si disputa uno slalom e la somma dei tempi premia naturalmente la sciatrice più completa in questi due esercizi tecnicamente così diversi fra loro. Federica Brignone è sicuramente uno dei nomi di spicco, il suo curriculum in combinata – soprattutto proprio sulla amata pista di Crans Montana – lo dimostra in modo chiaro e di conseguenza Fede è senza dubbio l’azzurra più attesa oggi. Andiamo allora adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della combinata di Crans Montana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA DI CRANS MONTANA

La diretta della combinata di Crans Montana avrà inizio oggi con la prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è fissata alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA COMBINATA CRANS MONTANA: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta della combinata di Crans Montana, abbiamo già detto che Federica Brignone è il nome in assoluto in primo piano. Il perché è presto detto: Brignone ha vinto poco più di un mese fa ad Altenmarkt l’unica combinata finora disputata nel corso di questa stagione, inoltre in carriera vanta quattro vittorie in Coppa del Mondo nella specialità e le altre tre sono arrivate tutte proprio a Crans Montana, dove dunque abbiamo visto Federica Brignone in trionfo negli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019). Tra le altre protagoniste i nomi di maggiore spicco sono quelli di Marta Bassino e poi di Wendy Holdener e Petra Vlhova. La piemontese è stata terza ad Altenmarkt, secondo podio della sua carriera in combinata, ed è sempre più completa, dunque senza dubbio anche Bassino è una buona carta da giocare per la squadra azzurra – senza dimenticare che Elena Curtoni fu quinta in Austria, ma naturalmente i pericoli si chiamano Holdener e Vlhova, due eccellenti slalomiste che però si difendono discretamente anche nella velocità e se limiteranno bene i danni in discesa diventeranno logicamente serie candidate per la vittoria. In carriera è soprattutto Holdener ad avere fatto grandi cose in combinata, ma la Vlhova di questo periodo è temibile ovunque, anche perché coltiva il sogno della Coppa del Mondo generale.



