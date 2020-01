Diretta combinata Wengen/ Streaming video Rai: Pinturault favorito d’obbligo

Oggi la diretta della combinata di Wengen apre uno dei weekend più attesi con la Coppa del Mondo di sci. Come succede ormai da diversi anni, al venerdì ecco l’appuntamento con la combinata alpina, gara che unisce in un solo evento discesa e slalom, anche se la prova veloce si disputerà su un tracciato ridotto e fra i pali stretti ci sarà una singola manche. Il favorito d’obbligo è il francese Alexis Pinturault, sicuramente lo sciatore più completo in questo momento e vincitore a fine dicembre a Bormio dell’unica combinata fin qui disputata in stagione, ma c’è attesa anche per gli azzurri, in particolare Dominik Paris e Riccardo Tonetti. Eccovi dunque subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della combinata di Wengen, seguita nei prossimi giorni naturalmente dalle due gare più attese per il leggendario Trofeo del Lauberhorn.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA DI WENGEN

La diretta della combinata di Wengen avrà inizio alle ore 10.30, quando si presenterà al cancelletto di partenza il primo atleta per la manche di discesa, mentre lo slalom è in programma alle ore 14.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA COMBINATA WENGEN: FAVORITI E AZZURRI

Il nome di riferimento per la diretta della combinata di Wengen sarà dunque Alexis Pinturault, che confida proprio nella combinata per fare la differenza con gli altri pretendenti alla Coppa del Mondo generale. Il francese è senza dubbio il più completo nella somma di discesa e slalom, anche se la crescita costante di Aleksander Aamodt Kilde anche nelle discipline tecniche mette in primo piano pure il norvegese, il quale naturalmente dovrà guadagnare il più possibile su Pinturault in discesa per poi resistere al tentativo di rimonta del francese in slalom. Tra i possibili protagonisti è comunque doveroso citare altri nomi, come l’austriaco Marco Schwarz che vinse l’anno scorso questa gara puntando naturalmente soprattutto sulla manche di slalom – e arriva dal terzo posto di Adelboden fra i pali stretti. Anche l’Italia può dire la sua, in particolare con Dominik Paris e Riccardo Tonetti. Domme dovrà naturalmente sfruttare la discesa per poi difendersi in slalom: a Bormio lo stava facendo e avrebbe potuto addirittura salire sul podio prima di un doppio errore che lo ha relegato nelle retrovie. Tonetti invece è senza dubbio il miglior combinatista italiano: nelle ultime tre gare in questa specialità è sempre arrivato quarto, l’obiettivo naturalmente è quello di riuscire finalmente a salire sul podio.



