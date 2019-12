Diretta Combinata Bormio/ Streaming video Rai: orari e favoriti sulla Stelvio

Ecco che la Coppa del Mondo di sci maschile fa di nuovo tappa sulla Stelvio e oggi, domenica 29 dicembre 2019, assisteremo alla diretta della combinata di Bormio, la prima della stagione del circo bianco 2019-2020. Siamo allora ben curiosi di dare la parola alla neve: oggi infatti saranno le prove di super G e slalom a tenerci compagnia sulla pista della Valtellina e certo il pronostico della gara ci appare ben nebuloso. Essendo solo la prima prova della combinata della stagione e tenuto conto che tale gara arriva in un weekend dedicato alle discipline veloci, è ben difficile individuare un favorito assoluto: pure è facile che sia qualche specialista della velocità a mettersi in luce, anche perché alcune star tra i pali stretti si stanno concentrando su altre tappe della Coppa del mondo. Chiaramente la sorpresa è dietro l’angolo, tenuto conto della stessa natura mista della gara: di certo lo spettacolo non mancherà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA DI BORMIO

La diretta della combinata di Bormio avrà inizio alle ore 11.00, quando si presenterà al cancelletto di partenza la prima atleta per la manche di super-G, mentre lo slalom è in programma alle ore 14.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose alla Stelvio (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA COMBINATA BORMIO: FAVORITI E AZZURRI

Come detto prima, per la diretta della combinata di Bormio, prima prova della disciplina nella Coppa del mondo di sci maschile, ci appare ben complicato individuare un favorito preciso: pure però come detto prima, oggi ci sono maggiori chance che si mettano in mostra gli specialisti del Super-G piuttosto che i tecnici dei pali stretti, tenuto conto del calendario della Coppa. In tal senso non possiamo non considerare nomi dello squadrone austriaco come Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, ma pure i norvegesi Kilde e Jansrud. Citazione a parte è per il francese Alexis Pinturault, che rimane in dubbio per la diretta della combinata di Bormio, dopo il fastidio all’adduttore rimediato solo pochi giorni fa sulla Gran Risa. Attenzione poi all’austriaco Marco Schwarz che solo in settimana ha sciolto le sue riserve sulla sua presenza, importante dopo il sesto posto ottenuto in gigante in Alta Badia. Per gli italiani non possiamo non parlare di Dominik Paris: l’azzurro è davvero il re della Stelvio e sebbene la combinata non sia proprio nelle sue corde, in una giornata buona, lo sciatore di Merano potrebbe regalarci davvero una grande emozione. Chissà però che dirà la neve della Stelvio.



