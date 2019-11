Diretta Como Juventus U23/ Streaming video tv: lariani in crescita (Serie C)

Como Juventus U23, diretta dall’arbitro Luca Zucchetti della sezione Aia di Foligno, è l’anticipo che apre la diciassettesima giornata di Serie C nel girone A: l’appuntamento è fissato alle ore 20.45 di questa sera, sabato 30 novembre 2019. Como Juventus U23 è una sfida stuzzicante, che richiama alla memoria i confronti dei padroni di casa lariani con la prima squadra bianconera: adesso a Como si devono accontentare della Juventus U23, ma i lombardi arrivano a questa sfida sull’onda del netto successo sul campo della Pianese, che ha proiettato a quota 21 punti in classifica e dunque in zona playoff i lariani. La Juventus U23 è appena una lunghezza dietro con 20 punti, nonostante abbia visto rinviate le sue ultime due partite in programma nelle scorse giornate: i bianconeri saranno riposati, forse anche troppo, considerando che non giocano dal 10 novembre scorso, quando persero in casa contro la Pistoiese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Como Juventus U23 non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite del campionato (ed inoltre pure della Coppa Italia Serie C). Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI COMO JUVENTUS U23

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Como Juventus U23, ecco che i lariani padroni di casa di Marco Banchini potrebbero schierarsi secondo il 3-5-2. In porta Facchin, protetto da una retroguardia a tre composta da Bovolon, Crescenzi e Sbardella; nella folta linea del centrocampo a cinque ipotizziamo Peli, Bellemo, Marano, Raggio Garibaldi e De Nuzzo da destra a sinistra, infine ecco Gabrielloni e Ganz nella coppia d’attacco del Como. La replica della Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia invece dovrebbe concretizzarsi in un 4-2-3-1 con questi possibili titolari: Loria in porta; difesa a quattro composta da Rosa, Della Carri, Coccolo e Beruatto da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Muratore e Touré, mentre in attacco ecco il trequartista Beltrame e le due ali Mota Carvalho ed Olivieri in appoggio alla prima punta Han.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Como Juventus U23, possiamo sottolineare che l’agenzia di scommesse sportive Snai ritiene favoriti i padroni di casa e quota il segno 1 per la vittoria del Como a 2,40. Si sale comunque non di molto con le altre due ipotesi: il segno X infatti è quotato a 2,95 mentre con il segno 2 si arriverebbe a 3,05 volte la posta in palio.



