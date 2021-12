Diretta Conegliano Vakifbank/ Streaming video tv: finale Mondiale per Club volley

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK: FINALE MONDIALE!

Conegliano Vakifbank, in diretta dal Başkent Voleybol Salonu di Ankara, capitale della Turchia, è la finale del Mondiale per Club 2021 di volley femminile che alle ore 16.30 italiane di oggi, domenica 19 dicembre 2021, metterà in palio il titolo di campionesse del Mondo per club nell’atto decisivo del torneo iridato di pallavolo che l’Imoco Conegliano aveva vinto già due anni fa, in occasione dell’ultima edizione disputata prima dello stop dovuto al Coronavirus nel 2020.

Diretta/ Minas Fenerbahce (risultato 0-1) streaming video tv: 18-25 nel 1^ set!

La diretta di Conegliano Vakifbank sarà l’epilogo più atteso tra le due squadre che erano favorite per giungere a questa finale e hanno rispettato le attese. Ieri in semifinale, l’Imoco campione del Mondo in carica ha perso il primo set con la squadra brasiliana del Minas Tênis Clube, ma poi è andata in crescendo e il successo 3-1 è stato netto e meritato. Il Vakifbank Istanbul invece ha vinto per 3-0 il derby turco con il Fenerbahce, dunque adesso è la volta dell’epilogo più atteso per il Mondiale per Club 2021: cosa ci riserverà dunque Conegliano Vakifbank?

DIRETTA/ Conegliano Praia Clube (risultato finale 3-0) Imoco super, è testa di serie

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Conegliano Vakifbank sarà garantita per gli abbonati della televisione satellitare, per la precisione sul canale Sky Sport Arena (numero 204 della piattaforma). Di conseguenza, l’appuntamento sarà garantito anche in diretta streaming video, come sempre tramite il sito o l’app del servizio Sky Go.

DIRETTA CONEGLIANO VAKIFBANK: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Vakifbank, la finale del Mondiale per Club 2021 di volley femminile sarà davvero una sfida di lusso per Paola Egonu e compagne. I numeri e i successi dell’Imoco Conegliano sono impressionanti già da anni, ma tra le poche squadre che possono legittimamente pensare di affrontare le venete con buone possibilità di uscirne vincitrici c’è il Vakifbank Istanbul, che di conseguenza proverà a spodestare Conegliano dal tetto del mondo.

DIRETTA/ Civitanova Trento (risultato finale 3-2): la Lube vince al tie-break!

Di certo Conegliano non dovrà giocare come nel primo set della semifinale contro il Minas Tênis Clube, che però ha visto una progressione inarrestabile in favore dell’Imoco più andava avanti la partita. Il Vakifbank ha vissuto invece tre combattuti set contro le cugine del Fenerbahce, ma essere riuscite a vincere 3-0 è stato molto importante. Magari si sperava per Conegliano che il Vakifbank potesse arrivare più stanco alla finale, invece questa variabile non dovrebbe incidere molto. Tutto sommato, meglio così: è la finale del Mondiale, che vincano le migliori!



© RIPRODUZIONE RISERVATA