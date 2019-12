Diretta Conegliano Eczacibasi/ Streaming video tv, finale Mondiale per Club 2019

Conegliano Eczacibasi, in diretta dalla città cinese di Shaoxing, è la finale del Mondiale per Club 2019 di volley femminile, che ci dirà dunque quale squadra salirà sul tetto del Mondo nel torneo iridato di pallavolo che si sta giocando in Cina. L’appuntamento con Conegliano Eczacibasi sarà alle ore 13.00 italiane di oggi, domenica 8 dicembre (in Cina saranno già le 20.00). Questo Mondiale per Club si sta rivelando un duello tra Italia e Turchia: le due squadre italiane e le due turche hanno monopolizzato i quattro posti in semifinale, ieri l’Imoco Conegliano ha sconfitto il Vakifbank nella prima sfida, poi la città di Istanbul si è riscattata con il successo dell’Eczacibasi ai danni di Novara. Segni particolari: entrambe le partite sono andate al quinto set e hanno avuto una durata superiore alle due ore. Se non altro possiamo dire che la fatica non dovrebbe fare la differenza, perché si farà sentire per tutte dopo una settimana così impegnativa, con tante partite in pochi giorni: adesso però c’è da gettare il cuore oltre l’ostacolo, perché per la squadra vincitrice di Conegliano Eczacibasi ci sarà il titolo di campionesse del Mondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tifosi e appassionati di volley ricordiamo che la diretta tv di Conegliano Eczacibasi sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana è la casa della grande pallavolo internazionale. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA CONEGLIANO ECZACIBASI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Conegliano Eczacibasi, abbiamo già tratteggiato per sommi capi che cosa è successo ieri nelle due incredibili partite che hanno designato chi sarà oggi a giocarsi la finale del Mondiale per Club 2019 di volley femminile. Per quanto riguarda l’Imoco, bisogna sottolineare la clamorosa rimonta delle campionesse d’Italia in carica, che erano sotto 10-14 nel quinto set contro il Vakifbank. Una situazione disperata, dalla quale però le venete sono uscite, trascinate da una Paola Egonu spaziale, autrice di ben 38 punti. A seguire, anche l’Eczacibasi ha dovuto sudare cinque camicie (pardon, set) per avere la meglio su Novara e impedire il replay del derby italiano che a maggio aveva assegnato la Champions League. La finale dunque sarà il replay della partita che ha aperto questo Mondiale per Club 2019: martedì Conegliano Eczacibasi vide la vittoria dell’Imoco per 3-1 nella prima giornata del girone A, un epilogo del genere riporterebbe l’Italia del volley femminile sul tetto del Mondo dopo 27 anni di astinenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA