Diretta conferenza stampa Conte/ Video discorso oggi 3 giugno: ripartenza Italia 2030

E’ arrivato il momento di una nuova attesa conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta tv e video, durante la quale annuncerà la riapertura totale tra le Regioni. Si tratta di una tappa importante di questa Fase 2 e che rappresenta un ulteriore tassello del lento ma a questo punto necessario ritorno graduale alla normalità. Dopo le riaperture delle attività produttive e dei negozi e dopo gli spostamenti permessi nella medesima Regione, adesso è arrivato il momento di passare allo step successivo, permettendo così di riaprire interamente il flusso tra le regioni. Fino alla fine, però, il dubbio è stato se lasciare indietro alcune regioni o se invece rinviare le riaperture totali di una settimana per tutti. Come previsto nell’ultimo Dpcm del governo, la data indicata per la riapertura è quella del 3 giugno, anche se fino alla fine è stata avanzata una ulteriore ipotesi, quella dell’8 giugno come avanzato da Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, il quale ha auspicato prudenza. Per poter giungere ad una decisione univoca, tuttavia, si sono dovuti attendere i dati monitoraggio degli indicatori per la cosiddetta Fase 2 relativi alla settimana tra il 24 e il 30 maggio.

Come stabilito dall’Iss, al momento in Italia non vi è alcuna situazione critica relativa all’epidemia da Covid-19. L’incidenza settimanale, tuttavia, rimane molto eterogenea su tutto il territorio nazionale. In alcune regioni il numero di casi giornalieri resta elevato, in altre si presenta in maniera più limitata. Da qui la richiesta di massima cautela “specialmente nel momento in cui dovesse aumentare il movimento di persone sul territorio nazionale”. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato dal monitoraggio del ministero della Salute e Iss pressoché in tutte le regioni gli indici di trasmissibilità Rt sono al di sotto di 1 con un trend di nuovi casi in calo, grazie alle misure di lockdown imposte dal governo.

NUOVA CONFERENZA CONTE SU RIAPERTURA TOTALE

Alla luce dei dati dell’Iss, dunque, l’ipotesi più probabile rispetto alla data di riapertura dei confini tra le Regioni è quella del 3 giugno. Una decisione alla quale il premier Giuseppe Conte è giunto dopo aver incontrato nella serata del 29 maggio, a poche ore dalla diffusione del report del monitoraggio, i capi delegazione delle forza di maggioranza per discutere della riapertura totale dell’Italia. E sul tavolo, oltre alle due date ipotizzate, non è mancata anche l’ipotesi di aperture differenziate. Alla riunione ha preso parte anche il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia ed il ministro della Salute, Roberto Speranza. Sulla questione riaperture, tema centrale della nuova conferenza stampa del premier Conte, fino all’ultimo i pareri da parte dei governatori sono stati discordanti. Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, ha auspicato il ritorno alla normalità. Zaia, governatore del Veneto, si è augurato l’assenza di aperture “a macchia di leopardo”. Il presidente dell’Iss, Brusaferro, ha invece inteso la riapertura dei confini tra Regioni come “la sfida più importante”.

In merito alle nuove regole, infine, non si esclude una circolazione limitata nella prima settimana, ad esempio al solo raggiungimento di parenti e seconde case. Ma da fonti di governo si è ribadita la volontà di voler prendere decisioni che siano valide per tutte le Regioni. Non si esclude inoltre che dal 3 giugno possa essere prevista una sorta di “quarantena breve” per chi va in alcune aree del Paese. Una regola che, tuttavia, dovrebbe a quel punto valere anche per gli stranieri residenti nell’area Schengen e in Gran Bretagna che sempre dal 3 giugno potranno viaggiare in Italia. Per saperne di più però dovremo attendere la consueta diretta video streaming dai canali di Palazzo Chigi.

LE ANTICIPAZIONI SUL DISCORSO

Nel giorno in cui l’Italia riapre i confini all’estero e tra le stesse Regioni dopo il lockdown del 9 marzo scorso, il Premier Conte vuole dire grazie a tutti i cittadini: partirà dai medici fino agli infermieri, agli operai rimasti al lavoro nelle fabbriche, alle donne in prima linea, agli studenti, agli insegnanti. «Il peggio è alle spalle, ma bisogna tenere alta la guardia», riporta il Corriere della Sera in merito ad alcune anticipazioni del discorso in conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Il divieto di assembramento, il rispetto delle distanze e l’uso della mascherina restano regole a cui non si può derogare ma sarà il piano per la ripresa a indirizzare il fulcro del discorso in video streaming. «L’Italia è guarita», dirà ancora Conte che poi annuncerà la convocazione degli “stati generali” per rilanciare l’economia e il Pil arrivati a livelli di profondo collasso. Nel farlo però, secondo le fonti de La Stampa, Conte darà “mano tesa” alle opposizioni: dopo l’invito del Quirinale e la disponibilità del Centrodestra, oggi il Premier con ogni probabilità affermerà «costruiamo assieme l’Italia del 2030». (a cura di Niccolò Magnani)



