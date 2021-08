DIRETTA CROAZIA ITALIA/ Video streaming Rai: missione primo posto nel girone

DIRETTA CROAZIA ITALIA: PER IL PRIMO POSTO NEL GIRONE

La diretta di Croazia Italia rappresenta l’occasione per la nostra nazionale di prendersi il primo posto nel gruppo C agli Europei 2021 di volley femminile: attualmente le padrone di casa balcaniche comandano con 4 vittorie e nessuna sconfitta, un solo set perso come per le azzurre che, tuttavia, hanno giocato una partita in meno ma allo stesso modo viaggiano a punteggio pieno. Dunque, il quadro è chiaro: l’Italia sarà prima nel girone con una vittoria da 3 punti (dunque 3-0 o 3-1) visto che la Croazia avrà poi terminato i suoi impegni nella prima fase degli Europei 2021; tuttavia qualora le balcaniche dovessero vincere (con qualunque risultato) sarebbero certe del primato nel gruppo C. Esiste poi l’eventualità di una vittoria dell’Italia al tie break: a quel punto la nostra nazionale salirebbe a 11 punti contro i 13 della Croazia, e per chiudere al primo posto ci basterebbe battere la Svizzera (si giocherà domani sera) concedendo non più di un set. La strada agli Europei 2021 di volley femminile dunque appare positiva per l’Italia, ma intanto vedremo come andranno le cose nella partita più impegnativa del gruppo C, che comincia tra poco. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Slovacchia Italia (risultato finale 1-3): vittoria senza brillare

COME VEDERE LA PARTITA CROAZIA ITALIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv di Croazia Italia sarà garantita dalla televisione di stato, che seguirà tutte le partite della nostra nazionale agli Europei 2021 di volley femminile: in questo caso l’appuntamento è su Rai Due, e dunque anche chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà seguire il match grazie al sito ufficiale o all’app di Rai Play. In alternativa, ma bisognerà aver sottoscritto un abbonamento, c’è la possibilità del portale DAZN con visione ovviamente in diretta streaming video, attraverso PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Diretta/ Italia Ungheria (risultato finale 3-0): altra vittoria agli Europei volley!

CROAZIA ITALIA: BEL MATCH PER IL GIRONE C

Croazia Italia, in diretta dalla Dvorana Kresimira Cosica di Zara è la partita di volley femminile in programma oggi, mercoledì 25 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Siamo al quarto turno della fase a gironi degli Europei di volley femminile e per le azzurre di Mazzanti ecco che si comincia a fare sul serio.

Dopo le tre vittorie di fila occorse per il girone C fino a qui, l’Italia si appresta ad affrontare il nemico più temibile del gruppo, la Croazia del ct Daniele Santarelli (già allenatore dell’Imoco Conegliano): con Samanta Fabris (opposto sempre delle pantere), la squadra di casa è certo il primo ostacolo per l’Italia nella lotta per il primo posto nella classifica del girone e le azzurre oggi dovranno mantenere altissima l’attenzione. Il colpo di scena questa sera potrebbe davvero essere dietro l’angolo

Diretta/ Italia Bielorussia (risultato finale 3-0): netta vittoria delle azzurre!

CROAZIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

In attesa di dare la parola al taraflex di Zara per la diretta tra Croazia e Italia, vale la pena ricordare come le due squadre sono arrivate a questo quarto incontro per la fase a gironi degli Europei di volley femminili 2021. Cominciamo naturalmente dalle azzurre di Mazzanti, che prue fin qui hanno davvero convinto, sia come risultati che come prestazioni in campo. Dopo un facile debutto nel girone C con la Bielorussia, le nostre beniamine hanno ben giocato contro l’Ungheria: l’Italia ha però appena faticato contro la Slovacchia nel terzo turno e concedendo alle rivali un set, ora, pur avendo punteggio pieno, è solo al secondo posto nella classifica del girone.

Leader indiscussa del gruppo C è dunque la Croazia, che invece scenderà in campo a bottino pieno. La squadra di Santarelli non ha fin qui avuto problemi a regolare Svizzera, Bielorussia e Slovacchia e certo oggi punta a confermarsi leader del gruppo. Sempre che l’Italia non ci metta lo zampino ovviamente. La sfida di questa sera dunque si annuncia bollente, tra due squadre colme di ambizioni: staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA