Diretta Italia Ungheria/ Streaming video Rai: seconda per le azzurre (Europei volley)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: SECONDO IMPEGNO AGLI EUROPEI

Italia Ungheria è in diretta dalla Dvorana Kresimira Cosica di Zara: si gioca alle ore 20:00 di domenica 22 agosto, ed è la seconda partita delle azzurre agli Europei 2021 di volley femminile. Del torneo abbiamo parlato in maniera specifica due giorni fa, nel presentare l’esordio della nazionale che ha giocato contro la Bielorussia; qui possiamo comunque ripetere che nella prima fase, organizzata per gironi, le ragazze di Davide Mazzanti sono impegnate in una unica sede (come tutte le altre squadre) che è appunto la città croata.

Diretta/ Italia Bielorussia (risultato finale 3-0): netta vittoria delle azzurre!

In più, possiamo anche ribadire che le nostre avversarie non sono particolarmente ostiche (o meglio: sulla carta sono inferiori alla nostra nazionale, che è un discorso diverso) e dunque la qualificazione agli ottavi non ci dovrebbe sfuggire, pur se ovviamente arrivare prime nel girone sarebbe molto diverso da un quarto posto, anche e soprattutto per l’eventuale incrocio. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Italia Ungheria, prima di lasciar parlare il campo possiamo in ogni caso valutare alcuni degli aspetti principali legati alla partita.

Diretta/ Serbia Slovenia (risultato finale 3-1): i Serbi sono Campioni d'Europa!

DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ungheria sarà sulla televisione di stato: la Rai coprirà tutte le partite della nazionale azzurra agli Europei 2021 di volley femminile, questa nello specifico sarà su Rai Tre e dunque è un appuntamento in chiaro per tutti, con possibilità di accedere al servizio di diretta streaming video tramite il sito o l’app di Rai Play. Questo match, come alcuni altri della kermesse, sarà poi fornito anche dalla piattaforma DAZN; in questo caso però la visione è riservata ai soli abbonati. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

Diretta/ Francia Polonia (risultato finale 0-3) video tv: game over (Europei volley)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: RISULTATI E CONTESTO

In Italia Ungheria, la nazionale di Davide Mazzanti si confronta con un’avversaria che agli Europei di volley femminile di due anni fa, gli ultimi disputati, era stata eliminata subito riuscendo a battere soltanto l’Estonia, per il resto perdendo quattro partite e, baltiche a parte, strappando un solo set (alla Romania). Basterebbe questo per raccontare il pre-gara e dirci che nel pronostico l’Italia parte tremendamente favorita: un discorso che si può fare, in termini più generali, per la prima fase degli Europei 2021 di volley femminile, perché esistono chiaramente le fasce e dunque le big sono state divise nei vari gironi. Alle azzurre ne è anche toccato uno che sulla carta è particolarmente abbordabile: di conseguenza, lo abbiamo già detto, l’obiettivo dichiarato è quello di chiudere al primo posto e lanciare un segnale alle potenziali avversarie dagli ottavi in avanti. La missione è quella di riscattare la deludente Olimpiade terminata da poco, questo vorrebbe dire arrivare almeno in zona medaglia: la strada è lunga (per numero di partite eventualmente da giocare), siamo solo all’inizio ma siamo fiduciosi nella pronta rinascita dell’Italia del volley femminile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA