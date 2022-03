Diretta/ Crotone Frosinone streaming video tv: Ciociari per la continuità (Serie B)

DIRETTA CROTONE FROSINONE: OSPITI FAVORITI!

Crotone Frosinone, in diretta martedì 15 marzo 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie B. Ciociari a caccia di continuità dopo 7 punti ottenuti nelle ultime 3 partite disputate, l’ultimo successo in casa con l’Alessandria ha rilanciato in zona play off la squadra allenata da Fabio Grosso, che mantiene il settimo posto a -2 dal Benevento con 2 punti di vantaggio sull’Ascoli e 3 sul Perugia.

Crotone battuto proprio dal Benevento nell’ultimo turno di campionato, con un solo punto conquistato dagli Squali nelle ultime 4 partite disputate. Il Crotone resta penultimo in classifica a +3 sul Pordenone ultimo e soprattutto a -7 dalla zona play out, con lo spettro della retrocessione diretta in C sempre più vicino. All’andata Frosinone vincente 2-1 sul Crotone con i gol di Charpentier e Cicerelli, il 27 luglio 2020 il Crotone ha vinto di misura l’ultimo precedente in casa contro i ciociari, 1-0 con rete decisiva messa a segno da Gomelt.

DIRETTA CROTONE FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Crotone Frosinone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Crotone Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Schnegg, Golemic, Nedelcearu, Calapai; Estevez, Awua, Canestrelli; Mulattieri, Marras, Maric. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Minelli; Zampano, Gatti, Barisic, Cotali; Rohden, Ricci, Lulic; Canotto, Charpentier, Zerbin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.

