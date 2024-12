DIRETTA CROTONE CASERTANA, LA SITUAZIONE DEI ROSSOBLU

E’ domenica 8 dicembre la giornata della diretta Crotone Casertana, che si disputa alle ore 15:00 allo Stadio Ezio Scida di Crotone. Ad arbitrare l’incontro è stato chiamato il signor Mattia Drigo della sezione di Portogruaro con gli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Mattia Morotti di Bergamo oltre al quarto ufficiale Giuseppe Rispoli di Locri. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento essendo reduci da un pareggio ottenuto nello scorso weekend.

Diretta/ Casertana Potenza (risultato finale 0-0): non basta il dominio campano (Serie C, 1 dicembre 2024)

I pitagorici si trovano in piena zona playoff con ventisei punti, analogamente all’Avellino ed al Potenza, occupando dunque la settima posizione dovendo comunque guardarsi le spalle dagli assalti di Picerno, Catania, Giugliano e Trapani. Più attardati invece sono gli ospiti che si piazzano pericolosamente a ridosso della zona retrocessione avendo racimolato diciassette punti come il Latina, che segue per differenza reti, e rischiano quindi il sorpasso se non dovessero continuare a fare risultato.

Diretta/ Foggia Crotone (risultato finale 1-1) streaming video tv: la riprende Oviszach (30 novembre 2024)

DIRETTA CROTONE CASERTANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere se si è abbonati a Now oppure a Sky la diretta Crotone Casertana del diciottesimo turno di campionato. Lo scontro sarà selezionabile in streaming su Now Tv ed anche su Sky Go mentre in tv bisognerà andare al canale Sky Sport 251.

CROTONE CASERTANA, PROBABILI FORMAZIONI

I due tecnici staranno certo valutando chi impiegare nella diretta Crotone Casertana e passiamo quindi alle probabili formazioni. Si va verso il 4-2-3-1 per i pitagorici di mister Baldini con Dini, Rispoli, Battistini, Gigliotti, Giron, Vitale, Zanellato, Tribuzzi, D’Angelo, D’Ursi e Gomez. Per rispondere ai calabresi il tecnico Manuel Iori dovrebbe invece scegliere il modulo 3-4-2-1 con Zanellati, Kontek, Carretta, Damian, Salomaa, Bacchetti, Collodel, Proia, Bianchi, Falasca e Bakayoko.

Diretta/ Crotone Juventus U23 (risultato finale 2-1): bianconeri ancora ko, inutile Guerra (24 novembre 2024)

QUOTE CROTONE CASERTANA

Le quote offerte per esempio da Snai ci raccontano che ad aggiudicarsi la diretta Crotone Casertana dovrebbero essere i padroni di casa. Il pronostico dell’esito finale ci dice infatti che i pitagorici sono dati a 1.73 contro il 4.25 relativo alla vittoria degli ospiti. I falchetti hanno poche, ma non zero, possibilità di rientrare in Campania con i tre punti in tasca sebbene sia più probabile che si concretizzi un pareggio, con l’x fissato a 3.45.