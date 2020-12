Diretta/ Crotone Parma (Serie A) streaming video DAZN: calabresi alle strette

DIRETTA CROTONE PARMA: SFIDA DELICATISSIMA!

Crotone Parma, in diretta dallo stadio Ezio Scida di Crotone e in programma martedì 22 dicembre 2020 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Calabresi alle strette, la vittoria contro lo Spezia e il pareggio di Udine sembravano aver rilanciato verso la salvezza la squadra di Stroppa, ma a Genova contro la Sampdoria è arrivata una pesante sconfitta, con i rossoblu di nuovo soli a fondo classifica, staccati di un punto da Torino e Crotone. Il Parma dalla sua è reduce da un poker incassato contro la Juventus che sicuramente ha rappresentato una pesante battuta d’arresto. Uno 0-4 che ha lasciato gli emiliani a +5 dal terzultimo posto, ma non c’è abbondanza di punti da lasciare per strada per la squadra di Liverani, che potrebbe trovarsi in difficoltà in caso di nuova sconfitta, con i margini che si ridurrebbero ulteriormente, considerando che comunque il Parma finora è andato avanti a una media inferiore a un punto a partita.

DIRETTA CROTONE PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Parma sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PARMA

Le probabili formazioni di Crotone Parma, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ezio Scida di Crotone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giovanni Stroppa con un 3-5-2: Cordaz; Magallan, Cuomo, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Zanellato, Reca; Simy, Riviere. Gli ospiti guidati in panchina da Fabio Liverani schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta; Inglese, Gervinho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Crotone e Parma, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.70, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.60.

