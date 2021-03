DIRETTA/ Crotone Torino video streaming tv: all’andata fu un pareggio senza reti

DIRETTA CROTONE TORINO: I TESTA A TESTA

Delicatissima sfida salvezza, la diretta di Crotone Torino sarà dunque molto attesa e da spettatori neutrali ci auguriamo che possa essere più emozionante rispetto alla partita d’andata, che domenica 8 novembre 2020 allo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese vide un pareggio per 0-0 tra le squadre allora allenate da Marco Giampaolo e Giovanni Stroppa. Un altro segno X oggi di fatto non servirebbe a nessuno, di certo non al Crotone fanalino di coda che deve vincere per tenere vive le speranze salvezza, ma forse nemmeno al Torino che per respirare meglio avrebbe bisogno di tre punti per ripartire dopo lo stop imposto dal Coronavirus. Un precedente ben più ricco di gol fu quello del 4 aprile 2018, anche in quel caso a Torino, vinto per 4-1 dai padroni di casa granata soprattutto grazie a una tripletta di Belotti, che si aggiunse alla rete di Iago Falque e al gol di Faraoni per gli ospiti calabresi. Allo Scida invece l’ultimo precedente è datato 15 ottobre 2017: fu un pareggio per 2-2 con i gol di Rohden e Martella per i padroni di casa del Crotone e di Iago Falque e De Silvestri per il Torino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv di Crotone Torino sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

Crotone Torino, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Probabilmente calabresi all’ultima chiamata per la salvezza: dopo la cinquina incassata a Bergamo contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale il Crotone si trova a dover restare agganciato alla speranza di un quartultimo posto sempre più lontano, considerando anche i segnali di ripresa lanciati dal Cagliari nelle ultime due partite. Il Torino affronterà l’impegno in emergenza per il focolaio di Covid-19 sviluppatosi all’interno della squadra. Rinviato il match col Sassuolo, i granata sono stati protagonisti di una polemica con la Lega Calcio che non ha posticipato il match con la Lazio, esponendo la squadra a un 3-0 a tavolino che dovrebbe però essere cancellato considerando quanto già accaduto in Juventus Napoli, con la ASL capace di imporre la causa di forza maggiore. Discussioni che però non dovranno distrarre gli uomini di Nicola, per non sperperare il momento positivo che li aveva portati in pole position nella lotta per la salvezza con Cagliari, Parma e lo stesso Crotone.

Le probabili formazioni della sfida tra Crotone e Torino presso lo stadio Ezio Scida. I padroni di casa allenati da Serse Cosmi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Ounas, Di Carmine. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Davide Nicola con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Zaza.

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Crotone e Torino, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.35 volte la posta scommessa.

