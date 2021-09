Diretta/ Cska Sofia Bodo/Glimt streaming video tv: per essere secondi (Conference)

DIRETTA CSKA SOFIA BODO/GLIMT: SFIDA EQUILIBRATA

Cska Sofia Bodo/Glimt, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.45 presso il Vasil Levski Stadion di Sofia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Può essere già l’ultima spiaggia nel girone per i bulgari che hanno iniziato il loro cammino incassando una cinquina in casa della Roma, che resta comunque sulla carta strafavorita nel girone. Ma per coltivare velleità di secondo posto il Cska dovrà per forza di cose tentare di battere i norvegesi.

Il Bodo/Glimt si è candidato ufficialmente come seconda forza dopo la Roma con il 3-1 rifilato agli ucraini dello Zorya. Il cammino dei norvegesi è iniziato dai preliminari di Champions League quest’anno dopo il titolo nazionale conquistato nella scorsa stagione e attualmente il Bodo/Glimt ha riconquistato la vetta del torneo norvegese, lasciandosi alle spalle a 3 lunghezze di distanza il Molde. Il Cska Sofia è a sua volta reduce dalla vittoria nell’importante derby contro il Levski che ha permesso di riagganciare il treno di testa nel campionato bulgaro.

DIRETTA CSKA SOFIA BODO/GLIMT STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cska Sofia Bodo/Glimt sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intera fase a gironi di Conference League. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA BODO/GLIMT

Le probabili formazioni della diretta Cska Sofia Bodo/Glimt, match che andrà in scena al Vasil Levski Stadion di Sofia. Per il Cska Sofia, Stoycho Mladenov schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Busatto; Turitsov, Lam, Mattheij, Mazikou; Geferson, Muhar; Yomov, Carey, Wildschut; Caicedo. Risponderà il Bodo/Glimt allenato da Kjetil Knutsen con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Hagen, Saltnes; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stadion Vasil Levski di Sofia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cska Sofia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Bodo/Glimt, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



