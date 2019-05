Diretta Cuneo Lucchese/ Streaming video tv: Scazzola per l’impresa (playout Serie C)

Cuneo Lucchese, in diretta sabato 25 maggio 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per il ritorno dei play out di Serie C nel girone A. Piemontesi chiamati alla grande impresa dopo l‘amara sconfitta dell’andata in casa della Lucchese, che si è imposta con un secco 2-0 firmato dalle reti di Sorrentino e Zanini nel giro di un quarto d’ora. Il Cuneo sembrava in condizioni più brillanti con la Lucchese che si autogestisce da settimane a causa della crisi societaria, ma questo ko costringe ora la formazione di Scazzola a vincere almeno con due gol di scarto per proseguire nella corsa verso la salvezza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Cuneo Lucchese non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO LUCCHESE

Le probabili formazioni di Cuneo Lucchese attese oggi al Fratelli Paschiero. I piemontesi allenati da Scazzola schiereranno un 3-5-2 con Falcone, Favale, Gabbia, Martinelli, Lombardo, Strechie, Mauri, Zanini, Di Nardo, Bortolussi, Sorrentino. Risponderanno i toscani allenati da Favarin schiereranno un 4-3-3 con Cardelli, Tafa, Cristini, Santacroce, Said, Paolini, Ferrieri, Sulijic, Marin, Defendi, Emmausso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Cuneo favorito per la conquista della vittoria sulla Lucchese. Vittoria in casa quotata 2.20 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.00 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.30 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA