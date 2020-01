Diretta Dakar 2020/ Streaming video tv: 2^ tappa, percorso e vincitore (6 gennaio)

Oggi lunedì 6 gennaio ci sarà un altro appuntamento con la diretta Dakar 2020, che ci propone la seconda tappa Al Wajh-Neom, che misurerà per tutte le categorie in gara 401 km, dei quali però ben 367 km di prova speciale e appena 34 km di trasferimento, per una frazione dunque non così lunga in assoluto ma molto significativa per la classifica che ha cominciato a prendere forma ieri. Inizio subito intenso per la Dakar 2020, che in Arabia Saudita vive un nuovo capitolo della propria storia. Dopo undici edizioni in Sudamerica, ora l’Arabia Saudita è la nuova casa della Dakar, con ambientazione certamente più vicina a quella del deserto del Sahara, anche se l’intero percorso in una sola nazione magari toglie qualcosa al fascino di un evento che tradizionalmente era un lungo viaggio in vari Paesi. D’altronde già l’anno scorso la Dakar per la prima volta fu disputata in un solo Paese (il Perù): nel 2020 si cambia continente, ma resta un’edizione in un singolo Stato. Adesso però andiamo a vedere in maggiore dettaglio che cosa ci attenderà oggi con la diretta Dakar 2020 per la seconda tappa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2020

In vista di questa seconda tappa della Dakar, ricordiamo quale sia la copertura mediatica che quest’anno sarà riservata a questo storico rally, per la gioia di tutti gli appassionati. Non avremo una diretta tv completa della Dakar 2020, che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita, che prenderà il via alle ore 5.30 del mattino italiano. Nel nostro Paese il principale punto di riferimento sarà Canale 20, la rete Mediaset in chiaro che dopo ogni tappa trasmetterà le migliori immagini della giornata con gli highlights a partire dalle ore 18.00, oggi per la precisione dovremo attendere le ore 18.50. La diretta streaming video della Dakar 2020 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2020: PERCORSO 2^ TAPPA AL WAJH-NEOM

Abbiamo già accennato che oggi tutte le categorie dovranno affrontare 367 km di prova speciale più 34 km di trasferimento, per un totale di 401 km che costituiranno il secondo atto della diretta Dakar 2020. Rispetto a ieri, il chilometraggio totale è nettamente inferiore, tuttavia sarà costituito quasi per intero da prove speciali, infatti la lunghezza del tratto che conta per la classifica generale sarà superiore rispetto alla tappa d’apertura. Partenza da Al Wajh, dove era stato posto il traguardo della frazione precedente, si andrà verso Nord per raggiungere Neom, località vicina alla costa del Mar Rosso che affaccia sul Sinai, dunque non lontano dall’Egitto. Questa seconda tappa Al Wajh-Neom, secondo la presentazione degli organizzatori, metterà alla prova soprattutto le capacità di navigazione dei concorrenti, resa più complicata dalla moltitudine di tracce.



