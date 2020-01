Diretta Dakar 2020/ Streaming video tv: percorso e vincitori della 11^ tappa

Ci avviciniamo a grandi passi al gran finale della diretta della Dakar 2020: oggi giovedi 16 gennaio 2020 infatti vivremo la undicesima e penultima tappa, da Haradh a Shubaytah. Manca dunque sempre meno al traguardo finale di questa epica edizione della corsa di rally e certo capiamo bene come i km di speciale previsti oggi si riveleranno decisivi per consegnare i premi. Nelle classifiche delle cinque categorie di veicoli iscritti alla prova e quindi auto, quad, moto, svv e camion i distacchi anche in vetta non sono poi così ampi: inoltre sappiamo bene che qui l’imprevisto è dietro l’angolo. Lo sa bene ad esempio Fernando Alonso, che dopo una prima parte della competizione quasi impeccabile, solo nella frazione di ieri è i corso in un incidente che ha danneggiato fortemente la sua Toyota: lo spagnolo ha perso quasi un’ora nelle riparazioni e arrivato al traguardo ha perso non poche posizioni nella classifica generale per le auto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2020

Ricordiamo ancora una volta che non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2020, che sarebbe impresa ciclopica, ma sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita, che come di consueto prenderà il via alle prime luci del mattino italiano. Nel nostro Paese il principale punto di riferimento sarà Canale 20, la rete Mediaset in chiaro che dopo ogni tappa trasmetterà le migliori immagini della giornata con gli highlights a partire dalle ore 18.00 (oggi per la precisione dalle ore 18.55). La diretta streaming video della Dakar 2020 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2020: LA 11^ TAPPA

Vediamo però subito che cosa ci riserverà oggi il tracciato della 11^ tappa, che per la diretta della Dakar 2020 vedrà i protagonisti rimasti in gara muoversi da Haradh e Shubaytah, speciale rispetto alla frazione di ieri. Anche oggi dunque si affronterà la regione del Al Jafurah, ma la carovana si avvicinerà anche alle paludi del Al Majan: il percorso sarà dunque di 365 km di collegamento e di 379 km come prova speciale. Le insidie naturalmente non saranno poche e basterà una leggerezza per perdere l’orientamento e perdere parecchio tempo preziosissimo. La Dakar 2020 oggi partirà affrontando un lungo tratto di dune altissime e la sabbia accompagnerà a tratti i partecipanti fino al traguardo finale. Ricordiamo infine gli orari odierni: secondo il fuso orario italiano ricordiamo che moto e quad oggi partiranno da Haradh alle ore 4,25 del mattino, mentre auto, camion e ssv saranno al via alle ore 5,40 italiane.



