Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv: 2^ tappa Bisha-Wadi Ad Dawasir (4 gennaio)

La diretta della Dakar 2021 entra sempre più nel vivo: dopo il prologo di sabato e la prima tappa di ieri, ecco che il programma del rally più famoso del mondo prevede per oggi, lunedì 4 gennaio, la disputa della seconda tappa Bisha-Wadi Ad Dawasir, che misurerà 685 km dei quali le prove speciali saranno ben 457 km. La classifica della Dakar 2021 potrà dunque iniziare a prendere una forma sempre più significativa per questa seconda edizione consecutiva che si disputa in Arabia Saudita ed è riuscita a prendere il via nonostante le tante limitazioni imposte a causa del Covid, un problema in più per una corsa da sempre massacrante e pericolosa ma anche di fascino impareggiabile, in qualsiasi parte del mondo si disputi. Andiamo allora adesso a scoprire qualcosa in più circa questa seconda tappa, percorso e modalità per seguire anche oggi in diretta una nuova giornata della Dakar 2021.

DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) come pure il portale Red Bull Tv, che trasmetterà le fasi più calde di ogni giornata della Dakar 2021 in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: LA SECONDA TAPPA

Per presentare la diretta della seconda tappa della Dakar 2021 Bisha-Wadi Ad Dawasir dobbiamo evidenziare innanzitutto che il chilometraggio sarà per la prima volta davvero impegnativo, perché la frazione sarà molto lunga sia in totale (685 km) sia in termini di prove speciali (457 km). Si resta in una zona a sud-ovest dell’Arabia Saudita viaggiando da Bisha, già sede dell’arrivo di ieri, a Wadi Ad Dawasir e dobbiamo indicare che oggi la Dakar 2021 vivrà il primo incontro con le dune, che caratterizzeranno un tratto di circa 30 km nella prima parte del percorso della tappa. Giallo e bianco saranno dunque oggi i colori predominanti nel panorama saudita. I piloti della Dakar 2021 dovranno poi affrontare un lungo settore fuori pista, infine la sezione finale di questa seconda tappa ci proporrà una sequenza di piste sabbiose.

