Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv: 3^ tappa a Wadi Ad Dawasir (5 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2021: LA CLASSIFICA CAMBIERÀ ANCORA…

Anche oggi, martedì 5 gennaio, la diretta della Dakar 2021 ci terrà compagnia: sembra ormai molto lontano anche solo il prologo di sabato, infatti poi abbiamo già vissuto altre due lunghe giornate nel deserto dell’Arabia Saudita e nelle prossime ore la caravana del Rally Dakar sarà attesa dalla sua terza tappa, con partenza e arrivo a Wadi Ad Dawasir, una frazione che misurerà 630 km dei quali le prove speciali saranno ben 403 km. La classifica della Dakar 2021 dunque cambierà ancora una volta forma con le emozioni che saranno riservate da questo lungo giro ad anello attorno alla località già sede dell’arrivo della tappa di ieri. La Dakar 2021 dunque viaggia ormai a pieno regime e va detto che già solo essere riusciti a prendere il via nonostante le tante limitazioni imposte a causa del Covid non è stato facile quest’anno. Missione compiuta, adesso dunque si può pensare “solo” (si fa per dire) a una corsa da sempre massacrante e pericolosa ma anche di fascino impareggiabile, che ha saputo resistere anche a numerosi cambi di sede. Andiamo allora adesso a scoprire qualcosa in più circa questa terza tappa, percorso e modalità per seguire anche oggi in diretta una nuova giornata della Dakar 2021.

DIRETTA DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) come pure il portale Red Bull Tv, che trasmetterà le fasi più calde di ogni giornata della Dakar 2021 in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: LA TERZA TAPPA

Abbiamo già accennato a qualche caratteristica della diretta della terza tappa della Dakar 2021, che oggi ci proporrà 630 km (di cui 403 km di prove speciali) con partenza e arrivo a Wadi Ad Dawasir. Sarà un lungo anello in cui si partirà in direzione Sud per poi risalire verso la località di partenza, esplorando così il cosiddetto Empty Quarter (il Quarto Vuoto), definizione che descrive benissimo questa zona dell’Arabia Saudita nella quale il deserto… è più deserto che mai. Il palcoscenico di questa terza tappa della Dakar 2021 sarà dunque un deserto ancora incontaminato. Ci saranno tante dune, settori di elevata difficoltà tecnica inframezzati da altri tratti invece più veloci: nella presentazione ufficiale della corsa, gli organizzatori affermano che oggi sarà la prima occasione per fare i veri distacchi in classifica. Sarà così?



