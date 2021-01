Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv: oggi frazione Marathon Sakaka-Neom (8^ tappa)

Ci avviciniamo a grandi passi al gran finale della 43^ edizione della Dakar 2021, in diretta anche oggi, lunedì 11 gennaio 2021. Si accenderà infatti nelle prime ore del mattino italiano l’8^ tappa della corsa rallystica più famosa al mondo, che porterà i concorrenti delle cinque categorie dei veicoli a concludere la Marathon Stage inaugurata solo ieri: anche oggi dunque per l’intero percorso (che sia cronometrato o di trasferimento) gli equipaggi non avranno assistenza esterna in caso di guasto e solo i piloti dovranno intervenire per risolvere eventuali problematiche lungo la strada. Non sarà dunque tappa facile quella che ci attende oggi, da Sakaka a Neom, lunga ben 375 km, a cui andranno aggiunti altri 334 km di collegamento: siamo sicuri dunque che sarà grande spettacolo oggi tra le sabbie dell’Arabia Saudita.

DIRETTA DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) come pure il portale Red Bull Tv, che trasmetterà le fasi più calde di ogni giornata della Dakar 2021 in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: L’OTTAVA TAPPA

Come accennato prima sarà oggi giornata veramente impegnativa per coloro che sono rimasti ancora in gara nella 43^ edizione della Dakar 2021. I km da sfrontare da Sakaka a Neom saranno tanti, sia di collegamento che cronometrati e come detto, durante il percorso i piloti non potranno chiedere assistenza in causa di guasti e malfunzionamenti. Senza dimenticare ovviamente le insidie del percorso. Siamo ancora nella zona a nord dell’Arabia Saudita, che ospita per il secondo anno di fila la Dakar, e oggi i vari equipaggi andranno a lambire anche le coste del Mar Rosso. Il panorama lascerà dunque tutti a bocca aperta: peccato che non si possa fermarsi ad ammirarlo visto che si dovrà correre e non poco per arrivare fino a Neom in tempo utile. Da aggiungere che oggi le altimetrie da superare saranno importanti e il terreno insidioso, tra sabbia e terra battuta. Ci attendiamo dunque una diretta della Dakar 2021 per la settima tappa veramente entusiasmante, che pure potrebbe rivelarsi cruciale al termine della corsa rallystica.



