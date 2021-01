Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv: oggi la 10^ tappa da Neom ad Al Ula

DIRETTA DAKAR 2021: SI VIAGGIA VERSO SUD

La Dakar 2021 torna in diretta anche oggi, mercoledì 13 gennaio 2021 per vivere la decima tappa di questa emozionante 43^ edizione della corsa rallystica, da Neom a Al Ula. Ci avviciniamo ormai al gran finale di questa corsa, che già solo ieri ha perso due dei suoi personaggi più importanti e dunque Toby Price e Luciano Benavides, che in seguito a una brutta caduta in moto hanno entrambi riportato infortuni gravi a braccia e spalle, che li hanno costretti al ritiro. Pure lo spettacolo deve andare avanti e con la decima tappa poi si farà un importante passo avanti verso il rientro a Jeddah: nella frazione odierna infatti si comincerà a scendere lungo la penisola arabica, partendo da Neom (che ieri è stato arrivo e partenza), per arrivare fino al traguardo finale di Al Ula, in una frazione che conta 342 km di prova speciale a cronometro e 241 km di collegamento. Sarò dunque questa prova molto dura, dove sicuramente i big vorranno mettersi in evidenza per conquistare e consolidare posizione importanti anche nelle classifiche generali.

DIRETTA DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) come pure il portale Red Bull Tv, che trasmetterà le fasi più calde di ogni giornata della Dakar 2021 in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione

DIRETTA DARAK 2021: LA DECIMA TAPPA

Impazienti di vivere la diretta della Dakar 2021 per la decima tappa, prevista oggi da Neom ad Al Ula, va detto che come al solito la partenza delle cinque categorie di veicoli in gara, sfalsata, sarà alle prime ore del mattino italiano. Per la precisione, secondo il programma poco prima delle 6 del mattino italiano partiranno moto, quad ed auto, mentre camion e veicoli leggeri partiranno dopo le 7 del mattino. E ad attendergli sarà un percorso irto di ostacoli e nello stesso tempo davvero affascinante, tra la costa del Mar Rosso, il deserto e le colline nella zona di Madinha. I paesaggi oggi attraversati saranno veramente mozzafiato: pure non si potrà prestare troppa attenzione allo spettacolo circostante, perchè il tracciato si annuncia tortuoso e sarà facile perdere la giusta strada. Dune insidiose e colline infatti metteranno alla prova le capacità di orientamento anche dei piloti più esperti, messi pure in difficoltà dalle altitudini da affrontare. La decima tappa della Dakar 210 si annuncia dunque come frazione ricca di sorprese: chissà che accadrà prima del traguardo.



