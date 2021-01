Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv: oggi la 4^ tappa Wadi Ad Dawasir-Riyadh

DIRETTA DAKAR 2021: OGGI LA TAPPA PIU’ LUNGA

Torniamo in diretta con la Dakar 2021 anche oggi, mercoledì 6 gennaio 2021: nel giorno della festività dell’Epifania ecco che la corsa rallystica più importante è di nuovo vera protagonista, con la 4^ tappa di questa magnifica 43^ edizione, che porterà i corridori da Wadi Ad Dawasir fino a Riyadh. Si riparte dunque da dove si era conclusa la frazione di ieri e doveva avevamo celebrato come vincitori Toby Price e Nasser Al Attiyah (per moto e auto, mentre per i quad, SVV e camion hanno vinto Cavigliasso, Lopez Contardo e Viazovich), per arrivare, 400 km circa dopo fino alla capitale dell’Arabia Saudita, che per il secondo anno di fila ospita la corsa. La frazione di oggi si presenta subito come la più lunga di tutta la 43^ edizione della corsa, ma pure non si presenta certo come la più temibile: è possibili però che già i pesanti distacchi imposti ieri nelle classifiche generali delle 5 categorie di veicoli, oggi possano farsi ancor più consistenti.

DIRETTA DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky sia sulla piattaforma DAZN) come pure il portale Red Bull Tv, che trasmetterà le fasi più calde di ogni giornata della Dakar 2021 in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: LA 4^ TAPPA DA WADI AD DAWASIR A RIYADH

In vista della diretta della Dakar 2021 per la quarta tappa, tocca dare agli appassionati le prime indispensabili annotazioni per seguire al meglio la frazione da Wadi Ad Dawasir fino a Ryiadh. Urge allora precisare che anche oggi la partenza sarà alle prime ore del mattino italiano: fatti i conti con il fuso orario tra Italia e Arabia Saudita, ricordiamo che le moto, quad e auto partiranno verso le ore sette del mattino, mentre SVV e Camion saranno al via attorno le 9.00. Come abbiamo accennato prima, con 476 km di collegamento e una specie da 337 km, la 4^ tappa è la frazione più lunga della 43^ edizione della Dakar 2021, ma pure il tracciato non si annuncia così complicato da affrontare, pur comunque da ritenere molto divertente. Il percorso sarà infatti tortuoso e si snoderà tra terra e sabbia: a livello altimetrico non vi sono grandi ostacoli da segnalare. Pure va detto che anche qui, un errore potrebbe costare molto caro nelle classifiche generali della Dakar 2021: ne ha avuto in tal senso un assaggio proprio ieri Carlos Sainz, che deviando di appena pochi km ha poi pagato salato la svista nella graduatoria dedicata alle auto. Chissà che il campionissimo spagnolo riesca oggi a vendicarsi!.



