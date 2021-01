Diretta Dakar 2021/ Streaming video tv: oggi la prima tappa Jeddah-Bisha

DIRETTA DAKAR 2021: OGGI SI FA SUL SERIO

Dopo l’affascinante prologo di ieri, ecco che si fa sul serio per la diretta della Dakar 2021: con oggi, domenica 3 gennaio vivremo infatti la prima tappa ufficiale, da Jeddah a Bisha, a cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio. Oggi infatti sarà richiesta subito non già la massima velocità, ma la massima attenzione e concentrazione a tutti i partecipanti: perdere l’orientamento oggi è facilissimo e i terreni sassosi metteranno davvero a dura prova la resistenza delle vetture coinvolte (su cinque categorie, auto, quad, SVV, moto e camion). Non sarà dunque facile, specie per i volti nuovi nella 43^ edizione della corsa rallystica, amministrare al meglio la gara, che pure sarà di lunghezza importante ma non impossibile: chissà però come se la caveranno anche i veterani.

DAKAR 2021 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2021: pure sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno i canali Eurosport (presenti sia nel bouquet Sky che su DAZN in streaming video) come pure il portale RedbullTv, che trasmetterà le fasi più calde della giornata in diretta streaming video. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa intensa frazione.

DIRETTA DAKAR 2021: IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA

Nella trepidante attesa di dare spazio solo alla grande corsa, ecco che vanno dati alcuni riferimenti utili a tutti gli appassionati per seguire la diretta della prima tappa della Dakar 2021. Come abbiamo detto prima, ad dare il benvenuto ai partecipanti alla corsa, sarà la sabbia ma soprattutto alcuni sterrati sassosi posti nelle valli tra Jeddah a Bisha: vi saranno incroci dove sarà facilissimo perdere l’orientamento e pure in tutto saranno 622 i chilometri da coprire, ma di questi solo 277 saranno di prova speciale, cronometrati. Una scelta che sarà poi perseguita anche nelle prossime tappe: quest’anno i km a cronometro non saranno moltissimi, poiché la direzione ha deciso di privilegiare più che la pura velocità, la sicurezza, senza che lo spettacolo chiaramente venga meno.

In tal senso va aggiunto che il comitato organizzatore della Dakar 2021 ha deciso per questa edizione della corsa rallystica, di introdurre nuove misure di sicurezza (oltre alle già note regole imposte legate alla pandemia da coronavirus): sono stati infatti aggiunti dei segnali sonori quando i piloti di avvicineranno alle zone più pericolose (che pure andranno percorre al massimo 90 km/h, altrimenti scatteranno sanzioni) e pure tutti indosseranno delle giacche dotate di air bag (ricordiamo che sono state ben due le morti l’anno scorso, Paulo Gonçalves e Edwin Straver). con una maggior attenzione alla sicurezza, la Dakar 2021 si annuncia quanto mai entusiasmante: vedremo che accadrà nella 1^ tappa!



© RIPRODUZIONE RISERVATA