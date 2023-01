Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 1^ tappa (oggi 1 gennaio)

La diretta Dakar 2023 ci terrà compagnia oggi, domenica 1° gennaio, in questo giorno festivo che per gli appassionati significa l’iniziano solo del nuovo anno, ma anche del Rally Dakar 2023, il più famoso del mondo, che per il quarto anno consecutivo è ospitato in Arabia Saudita. In programma c’è la prima tappa Sea Camp-Sea Camp, che sarà caratterizzata da ben 367 km di prove speciali su un totale di 601 km da percorrere (gli altri 234 saranno naturalmente di trasferimento). Siamo sulla costa del Mar Rosso, che ospita la partenza della Dakar 2023, la quale poi viaggerà verso Est per concludersi a Dammam domenica 15 gennaio, al termine di quattordici tappe più un giorno di riposo.

Danilo Petrucci/ "Non ho più un arto sano dopo Dakar, ho rotto tutto"

Stephane Peterhansel, Carlos Sainz sr, Toby Price, Joan Barreda, Sam Sunderland, Kevin Benavides, Ricky Brabec, Nasser Al-Attiyah e Sebastien Loeb sono i nomi di spicco, una parata di stelle che animerà il Rally Dakar 2023. Ci saranno però globalmente meno veicoli e meno concorrenti rispetto al passato, inoltre verificheremo quali effetti potranno avere alcune modifiche al regolamento, su tutte le compensazioni previste per chi partirà per primo in quanto vincitore del giorno precedente, che è costretto a fare da “apripista” per gli altri concorrenti. Andiamo comunque adesso a scoprire qualcosa in più circa questa prima tappa: orari, percorso e modalità per seguire oggi in diretta la Dakar 2023 che rallegra il Capodanno di tutti gli appassionati di questo evento così affascinante.

Diretta Dakar 2022/ Nasser al-Attiyah vincitore in auto per la quarta volta!

DIRETTA DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa prima frazione.

Diretta Dakar 2022/ Benavides e Sainz vincono l'11^ tappa ma in classifica...

DIRETTA DAKAR 2023: LA 1^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2023 che ci attende oggi in occasione della prima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza e arrivo presso il Sea Camp che ospita il via del Rally Dakar 2023. Si tratterà di un circuito di 601 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà 367 km, che possiamo definire ben strutturato e che secondo logica farà il gioco dei concorrenti più esperti, come d’altronde quasi sempre succede in questa competizione così difficile.

Dal punto di vista del fondo stradale, a tratti sabbiosi seguiranno tratti sassosi con una discreta quantità di ghiaia, mentre le abilità di dune-surf saranno messe alla prova nel tratto finale, soprattutto per i debuttanti che non vi sono abituati. Non si tratterà comunque di una frazione particolarmente impegnativa, sarà allora l’ideale per avere un primo assaggio della diretta Dakar 2023 in vista di maggiori difficoltà nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA