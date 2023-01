Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 14^ tappa (oggi 15 gennaio)

La diretta Dakar 2023 oggi, domenica 15 gennaio, vivrà la sua conclusione e incoronerà i vincitori al termine della quattordicesima tappa Al Hofuf-Dammam, che sarà infatti l’ultima fatica del Rally Dakar 2023, il più importante del mondo, che completerà in questo modo la quarta edizione consecutiva della Dakar ospitata in Arabia Saudita. Due settimane fa l’avventura è cominciata sulle sponde del Mar Rosso, adesso siamo in riva al Golfo Persico: da mare a mare, nel mezzo c’è stato di tutto, soprattutto moltissimo deserto, ora c’è l’ultimo sforzo prima di festeggiare, dal primo all’ultimo, perché portare a termine un Rally Dakar è sempre e comunque una notevole soddisfazione.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 13^ tappa (oggi 14 gennaio)

Oggi la quattordicesima tappa proporrà, tra Al Hofuf e Dammam, un chilometraggio senza dubbio breve per la classifica, cioè 136 km di prove speciali su un totale di 417 km da percorrere (gli altri 281 saranno naturalmente di trasferimento): attenzione alle ultime insidie rimaste, anche se sulla carta questa frazione dovrebbe essere tra le più semplici, quasi una “passerella” per i vincitori (ammesso che alla Dakar abbia senso un termine del genere). Andiamo quindi adesso senza indugio a scoprire qualcosa in più circa questa quattordicesima tappa: orari, percorso e modalità per seguire infine anche oggi in diretta la Dakar 2023.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 12^ tappa (oggi 13 gennaio)

DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa quattordicesima frazione.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 11^ tappa (oggi 12 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: LA 14^ TAPPA

Andiamo adesso a dire qualcosa in più sulla diretta Dakar 2023 che ci attende oggi in occasione della quattordicesima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza ad Al Hofuf, dove ieri si è conclusa la precedente frazione del Rally Dakar 2023, mentre l’arrivo sarà collocato a Dammam, sede dell’epilogo dell’intera corsa, affacciata sul Golfo Persico. Inoltre, sappiamo già pure che ci attende un tracciato di 417 km, dei quali tuttavia la prova speciale misurerà “solo” 136 km sia per le auto sia per le moto, ricordiamo che si tratta naturalmente dell’ultimo tratto che sarà valido per la classifica generale del Rally più famoso del mondo.

Le caratteristiche della diretta odierna della Dakar 2023 ci parlano di una prova speciale letteralmente sulle rive del Golfo Arabico. Quindi, dopo tanta sabbia del deserto stavolta avremo quella di una spiaggia, che di conseguenza sarà insolitamente veloce per gli standard di una corsa come la Dakar, con relativamente poche insidie e che non dovrebbe quindi lasciare spazio a grandi cambiamenti in classifica. I concorrenti devono solo “portarla a casa” (come si suol dire) per unirsi ai festeggiamenti sul podio in riva al mare per celebrare i vincitori del Rally Dakar 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA