Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 2^ tappa (oggi 2 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: 430 KM DI PROVE SPECIALI!

La diretta Dakar 2023 oggi, lunedì 2 gennaio, proporrà naturalmente la sua seconda tappa Sea Camp-Al Ula, che darà seguito alla fatica di ieri, un Capodanno d’azione al Rally Dakar 2023, il più famoso del mondo, che per il quarto anno consecutivo è ospitato in Arabia Saudita dopo gli anni in Sudamerica e gli ormai lontani trascorsi in Africa. In programma per questa seconda tappa ci saranno ben 430 km di prove speciali su un totale di 588 km da percorrere (gli altri 158 saranno naturalmente di trasferimento). Siamo ancora nella zona del Mar Rosso, ma la Dakar 2023 si allontana dalla costa per addentrarsi nel cuore della penisola arabica.

Spendiamo qualche parola in più per le modifiche del regolamento in questo Rally Dakar 2023, aggiustamenti volti a favorire chi parte davanti in quanto vincitore della tappa precedente. Il successo era uno svantaggio il giorno successivo, essendo costretti a fare da apripista: la società organizzatrice ASO dunque darà una compensazione, che sarà misurata dalla partenza alla sosta rifornimento, cioè 1,5 secondi per chilometro ai primi, 1 secondo al chilometro per i secondi e 0,5 secondi per chilometro ai terzi. Nelle prove speciali ci saranno differenti waypoints da intercettare, che verranno assegnati in modo casuale ai concorrenti. Inoltre sono state create le categorie Factory ed Explorer; i motociclisti Factory non potranno rientrare in gara in caso di abbandono. Andiamo ora a scoprire qualcosa in più circa questa seconda tappa: orari, percorso e modalità per seguire oggi in diretta la Dakar 2023 che caratterizza l’inizio dell’anno per tutti gli appassionati di questo evento così affascinante.

DIRETTA DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa seconda frazione.

DIRETTA DAKAR 2023: LA 2^ TAPPA

Andiamo adesso a dire qualcosa in più sulla diretta Dakar 2023 che ci attende oggi in occasione della seconda tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza presso il Sea Camp che ha ospitato il via del Rally Dakar 2023, mentre l’arrivo sarà in località Al Ula. Si tratterà di un tracciato di 588 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà ben 430 km sia per le auto sia per le moto, dunque si allunga il chilometraggio che conta per la classifica generale del Rally più famoso del mondo.

I precedenti insegnano che la strada verso Al Ula offre sempre qualcosa di insolito, con alcuni piloti che si sono persi nel deserto in tappe simili. La pista delimitata costituisce la maggior parte del percorso, quindi la presentazione sul sito ufficiale della Dakar 2023 ricorda che oggi le abilità di guida ben affinate daranno buoni frutti. Gli errori di navigazione sono sempre dietro l’angolo su percorsi di questo genere, ma tutti i partecipanti e i membri della carovana del Rally Dakar 2023 saranno ricompensati dal panorama, quando potranno ammirare gli splendidi canyon e i bellissimi paesaggi vicino al traguardo, con alcuni dei maestosi templi nabatei visibili all’orizzonte. La tappa si deciderà sulle dune, chi ne uscirà vincitore?

