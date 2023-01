Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 5^ tappa (giovedì 5 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: ANCORA AD HAIL!

La 5^ tappa della Dakar 2023 ci terrà compagnia giovedì 5 gennaio: il tradizionale rally, così possiamo chiamarlo, giunge oggi ad un terzo del suo percorso e lo fa con una tappa la cui location è curiosamente la stessa di ieri. Siamo infatti ancora ad Hail, e qui resteremo: questa volta avremo 270 chilometri di trasferimento e 373 di speciali, di conseguenza un percorso leggermente più breve rispetto a quello che abbiamo vissuto mercoledì ma comunque sempre molto complicato per i vari mezzi che lo affronteranno.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 4^ tappa (4 gennaio)

Le quattro categorie sono nuovamente pronte ai nastri di partenza: auto e moto sono quelle che possiamo definire più “classiche” e forse anche quelle che incontrano la maggiore passione del pubblico, ma non vanno assolutamente sottovalutati camion e quad. Al termine delle due settimane si formeranno e definiranno le classifiche che consegneranno i nomi dei vincitori; per adesso ci auguriamo che la diretta della Dakar 2023 possa essere interessante anche oggi, non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà…

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 3^ tappa (oggi 3 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa prima frazione.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv: nelle moto vince Klein, Sanders "stratega"

DIRETTA DAKAR 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Il percorso che riguarda la diretta della Dakar 2023 per giovedì 5 gennaio sarà interessante: saremo ancora nel deserto del Nefud e questo significa che i partecipanti avranno ancora a che fare con la sabbia. Terreno insidioso: nella prima parte del tracciato se non altro avremo la presenza di piccole dune sulle quali compare anche erba, mentre poi questo scenario lascerà spazio ad un vasto paesaggio con parecchie dune anche più ampie.

Il tema del giorno dunque sarà quello di saltare su queste dune: la sabbia complicherà le cose e i guasti meccanici in questo tipo di percorso sono sempre dietro l’angolo. Abbiamo già visto nei giorni scorsi come vari protagonisti della Dakar 2023 siano stati costretti a perdere tempo, anche minuti preziosi: questo sarà il quadro del giovedì almeno secondo le previsioni, ma per scoprirlo noi dobbiamo dare la parola alla 5^ tappa della Dakar 2023…

© RIPRODUZIONE RISERVATA