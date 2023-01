Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv: percorso 6^ tappa (venerdì 6 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: SI VA AD AL DUWADIMI!

Venerdì 6 gennaio la Dakar 2023 aprirà alla sua 6^ tappa: abbiamo trascorso gli ultimi due giorni di questa gara nel deserto del Nefud, con due tratti che ci hanno fatto rimanere nella città di Hail come in una sorta di anello – o circuito da Formula 1, se vogliamo – ma finalmente oggi la carovana si sposta. La Hail-Al Duwadimi è la tappa più lunga della Dakar 2023: avremo ben 409 chilometri di trasferimento, poi addirittura 467 chilometri di speciali. Da Hail ad Al Duwadimi si viaggia verso Sud-Est: siamo circa a 300 chilometri da Riyad, che si trova ancora più a oriente.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 5^ tappa (giovedì 5 gennaio)

Cambierà anche il tracciato: dunque siamo pronti a vivere nuove emozioni nello scenario della diretta della Dakar 2023, come detto i due giorni precedenti hanno visto le quattro categorie in gara (auto, moto, camion e quad) affrontare il deserto e le sue insidiose dune. Oggi sarà ancora così, ma solo nel tratto finale; vedremo allora quello che succederà, aspettando la diretta della Dakar 2023 per venerdì 6 gennaio possiamo fare qualche rapido approfondimento sul percorso che coinvolgerà i protagonisti della corsa nella 6^ tappa.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 4^ tappa (4 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa prima frazione.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 3^ tappa (oggi 3 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Dalle lente dune del deserto alla velocità: questo il tema della 6^ tappa nella Dakar 2023. La prima metà di gara sarà caratterizzata, lo abbiamo detto, da tratti particolarmente veloci: finalmente i piloti si potranno sbizzarrire su un tracciato che prevede ampie pianure sulle quali toccare le vette massime, e almeno questa parte della 6^ tappa potrebbe riservare poche sorprese. Le insidie torneranno nell’ultimo terzo di gara, man mano che ci avvicineremo ad Al Duwadimi: qui infatti tornerà il deserto, ci sarà qualche duna da affrontare e dunque attenzione anche agli eventuali problemi tecnici che potrebbero rallentare almeno qualche componente della carovana. Al termine della giornata sarà interessante valutare quale sarà l’ordine di arrivo dei piloti nelle varie categorie, e di conseguenza come cambieranno le classifiche delle specialità. Tra poco sarà tutto pronto per il via della 6^ tappa nella Dakar 2023…











© RIPRODUZIONE RISERVATA