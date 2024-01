Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 1^ tappa (oggi sabato 6 gennaio)

La diretta Dakar 2024 ci terrà compagnia a partire da oggi, sabato 6 gennaio, in questo giorno festivo che per gli appassionati significa infatti anche l’inizio del Rally Dakar 2024, il più famoso del mondo, che per il quinto anno consecutivo è ospitato in Arabia Saudita. Un bel regalo da parte dei Magi – o della Befana, se preferite…

In programma c’è la prima tappa Alula-Al Henakiyah, che sarà caratterizzata da ben 414 km di prove speciali su un totale di 541 km da percorrere (gli altri 127 saranno naturalmente di trasferimento). Siamo nella zona occidentale dell’Arabia Saudita, che ospita la partenza della Dakar 2024, la quale poi viaggerà verso Est per poi però tornare indietro e concludersi a Yanbu il 19 gennaio, al termine di dodici tappe più un riposo.

DIRETTA DAKAR 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2024, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia su Eurosport e Discovery + per gli abbonati, sia sul canale YouTube ufficiale della Dakar, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2024. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa prima frazione.

DIRETTA DAKAR 2024: LA 1^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2024 che ci attende oggi in occasione della prima tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza da Alula, dove ieri si è già disputato un prologo, e arrivo ad Al Henakiyah, primo traguardo della grande avventura del Rally Dakar 2024. Si tratterà di un percorso di 541 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà ben 414 km, cominciando il viaggio dal Nord-Ovest al Sud-Est dell’Arabia Saudita che caratterizzerà almeno la prima parte di questa Dakar.

La presentazione da parte del sito ufficiale ci dice che la diretta Dakar 2024 si annuncia impegnativa fin da questa prima tappa, che tra l’altro porterà la corsa in una zona con caratteristiche mai viste prima alla Dakar, essendo un angolo di Arabia non toccato nelle precedenti edizioni saudite. Gli organizzatori si dicono sicuri che già oggi potrebbero esserci distacchi pesanti: sarà davvero così?

