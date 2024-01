Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 3^ tappa (oggi lunedì 8 gennaio)

La diretta Dakar 2024 ci terrà compagnia anche oggi, lunedì 8 gennaio, che per molti sarà magari il giorno del ritorno al lavoro dopo un riposo più o meno lungo, ma che per gli appassionati significa anche entrare sempre più nel vivo della affascinante avventura in compagnia del Rally Dakar 2024, il più famoso del mondo, che per il quinto anno consecutivo è ospitato in Arabia Saudita, sede di un evento che praticamente è andato ovunque nella sua storia – aspetto che naturalmente ne ha ulteriormente aumentato la risonanza in tutto il mondo.

Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 2^ tappa (oggi domenica 7 gennaio)

In programma c’è naturalmente la terza tappa Al Duwadimi-Al Salamiya, che sarà caratterizzata da 438 km di prove speciali su un totale di 733 km da percorrere (gli altri 295 saranno naturalmente di trasferimento). Il chilometraggio si allunga rispetto alle precedenti frazioni e si viaggerà verso l’Est dell’Arabia Saudita, da dove poi si tornerà indietro verso la conclusione a Yanbu il 19 gennaio. Inutile tuttavia pensare così avanti: anzi, oggi e domani saranno le due parti di una cosiddetta Marathon, con appena due ore di tempo per i meccanici dopo il traguardo odierno in vista della fatica di domani.

Diretta Dakar 2024/ Streaming video tv, percorso 1^ tappa (oggi sabato 6 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2024, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita.

Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia su Eurosport e Discovery + per gli abbonati, sia sul canale YouTube ufficiale della Dakar, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2024. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa terza frazione.

Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 14^ tappa (oggi 15 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2024: LA 3^ TAPPA

Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulla diretta Dakar 2024 che ci attende oggi in occasione della terza tappa, che come abbiamo già accennato avrà partenza da Al Duwadimi, dove ieri era posta il traguardo della precedente frazione, e arrivo ad Al Salamiya, al termine di una giornata davvero lunga per la grande avventura del Rally Dakar 2024. Si tratterà, come abbiamo già accennato, di un percorso di 733 km, dei quali la prova speciale per la classifica misurerà 438 km. Sarà quindi lunghissimo il trasferimento, comunque mai da sottovalutare alla Dakar…

La presentazione da parte del sito ufficiale ci dice che la diretta Dakar 2024 di questa terza tappa sarà caratterizzata da un mix di tutte le caratteristiche più tipiche fra quelle che ci si potrebbe attendere viaggiando per gli immensi territori dell’Arabia Saudita. Avremo infatti settori con pietre, tratti nel deserto sabbioso e anche catene di dune, quindi si alterneranno periodi nei quali si potrà viaggiare più veloci ed altri in cui sarà necessario andare più piano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA