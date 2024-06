Diretta Dallas Boston/ Streaming video tv: Celtics-per l’anello (gara-4 NBA Finals 2024 oggi 15 giugno)

DIRETTA DALLAS BOSTON: I CELTICS VOGLIONO CHIUDERE!

Potrebbe essere già la notte decisiva: la diretta di Dallas Boston attirerà l’attenzione degli appassionati di basket di tutto il mondo stanotte per gara-4 delle NBA Finals 2024, con palla a due presso l’American Airlines Center della città texana alle ore 2.30 italiane della notte fra venerdì 14 e sabato 15 giugno. Il cammino potrebbe quindi essere già al suo epilogo, dal momento che i Boston Celtics conducono la serie per 3-0. Essendo stati la migliore squadra della regular season, oltre che ovviamente vincitrice della Eastern Conference, i Celtics godevano del fattore campo e hanno vinto le prime due partite, poi però sono anche riusciti a calare il tris in gara-3, la prima in Texas, di conseguenza la diretta di Dallas Boston potrebbe già assegnare l’anello in caso di ulteriore vittoria degli ospiti.

Il titolo manca dall’ormai lontano 2008 per i Boston Celtics, che non sono abituati a digiuni così lunghi nella loro leggendaria storia, anche se in precedenza erano stati a secco per altri 22 anni. Adesso l’occasione è davvero ghiotta, da cogliere se possibile già stanotte contro i Dallas Mavericks, che invece evidentemente non possono fare alcun genere di calcolo. Luka Doncic a compagni devono solo vincere per allungare la serie, senza pensare troppo avanti e ad una rimonta che dallo 0-3 entrerebbe nella storia dello sport mondiale. Per ora c’è “solo” da restare in vita: quale sarà il verdetto della diretta di Dallas Boston?

COME VEDERE LA DIRETTA TV STREAMING VIDEO DI DALLAS BOSTON, GARA-4 NBA FINALS 2024

La notte fra venerdì e sabato potrebbe essere migliore di altre per decidere di rimanere svegli e seguire gara-4 delle NBA Finals 2024, a maggior ragione perché potrebbe già essere decisiva per assegnare l’anello ai Celtics. Ricordiamo allora che l’appuntamento con la diretta tv di Dallas Boston sarà come al solito sul canale dedicato dalla televisione satellitare al basket americano, cioè Sky Sport NBA, numero 209 del decoder. Ovviamente questo significa che il match sarà visibile tramite il servizio di diretta streaming video offerto dall’applicazione di Sky Go oppure Now TV.

DIRETTA DALLAS BOSTON: COME SI ARRIVA A GARA-4?

Il quadro della situazione è quindi chiarissimo verso la diretta di Dallas Boston, possiamo aggiungere che i Celtics sono finora sempre riusciti a segnare più di 100 punti mentre i Mavericks nemmeno una volta hanno chiuso in tripla cifra, con un enorme passivo di 18 punti in gara-1 ridotto a un -7 che ha accomunato la seconda e la terza partita, ma evidentemente questo non può ancora bastare ai texani. La prima sfida aveva espresso la superiorità più netta, con Boston davanti di ben 21 punti già all’intervallo lungo e nessun problema poi per aggiudicarsi la vittoria che ha aperto la serie delle NBA Finals 2024.

Gara-2 ha visto la tripla doppia di Luka Doncic, ma nemmeno 32 punti più 11 rimbalzi e altrettanti assist dello sloveno sono bastati a garantire il successo a Dallas, che poi è dolorosamente scivolata anche in casa nella terza partita. Il punto di forza di Boston sembra essere la maggiore completezza di squadra, con tanti giocatori che si possono alternare nel ruolo di protagonisti, dal rientrante Kristaps Porzingis a Jaylen Brown, da Jayson Tatum a Jrue Holiday giusto per citare i nomi da copertina delle prime tre partite, mentre Dallas avrà bisogno di un Kyrie Irving al suo meglio per giocarsi le carte. Stanotte o mai più, nella diretta di Dallas Boston…











